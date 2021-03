Portugal verzichtet auf Rui Patricio

AFP/SID/FRANCK FIFE

Nach Verletzung keine WM-Quali für Rui Patricio

Fußball-Europameister Portugal verzichtet zum Auftakt der WM-Qualifikation auf Torhüter Rui Patricio. Der Schlussmann des Premier-League-Klubs Wolverhampton Wanderers hatte sich am Montag im Heimspiel gegen den FC Liverpool (0:1) ein Kopfverletzung zugezogen, die Partie musste daraufhin für fast 15 Minuten unterbrochen werden.

"Der Spieler hat sich noch nicht ausreichend von dieser Verletzung erholt und wird seine Behandlung in England fortsetzen", teilte der portugiesische Verband mit.

Rui Patricio war kurz vor Schluss der Begegnung mit seinem Mitspieler Conor Coady unglücklich zusammengeprallt und regungslos liegen geblieben. Erst nach 14 Minuten wurde er vom Feld getragen. Für ihn rückt Jose Sa vom griechischen Meister Olympiakos Piräus in den Kader.

Portugal startet am Mittwoch gegen Aserbaidschan in die Qualifikation für die WM 2022. Anschließend stehen Begegnungen in Serbien und Luxemburg auf dem Programm.