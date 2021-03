FC Bayern spricht Flick-Machtwort

Philippe Ruiz via www.imago-images.de

Hansi Flick wird den FC Bayern im Sommer nicht verlassen

Hansi Flick wird nach der Europameisterschaft 2021 nicht das Erbe von Joachim Löw als Trainer der deutschen Nationalmannschaft antreten. Das stellte Bayern-Vorstand Karl-Heinz Rummenigge in einem Interview ein für allemal klar.

Für viele galt Hansi Flick als der ideale Nachfolger von Joachim Löw auf dem Posten des Bundestrainers. Nach den jüngsten Querelen beim FC Bayern schien es auch tatsächlich so, als könnte der Trainer dem Rekordmeister nach Ablauf der Bundesliga-Saison den Rücken kehren und beim DFB anheuern. Doch dazu wird es nicht kommen.

Der Verein habe ihm gesagt, wie glücklich man mit seiner Arbeit sei, sagte Karl-Heinz Rummenigge der "Welt am Sonntag" mit Blick auf den begehrten Cheftrainer der Münchner. Der FC Bayern sei gut beraten, sich daran zu halten, was vertraglich festgelegt wurde, ergänzte Rummenigge: "Und das habe ich Hansi gegenüber klar kommuniziert."

Was genau vertraglich zwischen Flick und dem Rekordmeister festgelegt wurde und ob das Arbeitspapier womöglich über eine branchenübliche Ausstiegsklausel verfügt, ist nicht bekannt. Datiert ist der aktuelle Kontrakt zumindest bis zum Sommer 2023. Heißt: Der FC Bayern hält die Trümpfe gegenüber Mitbewerbern fest in der Hand.

Flick bleibt beim FC Bayern: "Das ist Fakt"

Der FC Bayern hat sich in der "Causa Flick" auch schon mit dem DFB ausgetauscht, verriet Rummenigge. Der Verband habe ihm jedoch versichert, dass er nicht versuchen werde, Flick aktiv abzuwerben: "Und das hat mir Präsident Fritz Keller in dieser Woche noch einmal am Telefon bestätigt."

Dass Hansi Flick über den Sommer hinaus Trainer des FC Bayern bleibe, habe "nichts mit Wahrscheinlichkeiten zu tun", stellte Rummenigge klar. "Das ist ein Fakt", wischte der Münchner Vorstand alle Abschiedsgerüchte ein für allemal vom Tisch.