Riegler bester Elferkiller der Bundesliga-Geschichte

GEPA pictures/ Simona Donko

Alle Neune! Christoph Riegler entschärft einen Tadić-Elfer in extremis

Kein Spieler hat soviele Bundesliga-Elfmeter gehalten wie Christoph Riegler. Lucas Venuto, Dieter Elsneg, Joelinton, Smail Prevljak, Alexander Grünwald, Markus Lackner, Maximilan Ullmann, Alon Turgeman und nun Dario Tadić stehen auf seiner Visitenkarte.

"Der Riegs hat uns damit wieder richtig gut im Spiel gehalten", lobte SKN St. Pölten-Trainer Robert Ibertsberger seinen Kapitän auf "Sky" nach dessen Elferparade beim 3:3-Unentschieden in Hartberg. Mit dem Fuß entschärfte Riegler den unplatzierten Strafstoß von Dario Tadić und schrieb Bundesliga-Geschichte.

Riegler hat nunmehr bereits neun Elfmeter pariert (bzw. Schützen gegen ihn vergeben) und ist damit alleiniger Spitzenreiter vor Szabolcs Sáfár, der es im Laufe seiner Karriere auf acht gehaltene Elfmeter (für Austria Salzburg, Austria Wien und Wacker Innsbruck) brachte.

Von den aktuellen Bundesliga-Torhütern sitzt Riegler nur Andreas Leitner mit sieben gehaltenen Elfern halbwegs im Nacken, hat aber eine etwas schlechtere Erfolgsquote (25,9 Prozent) als der St. Pöltner (28,1 Prozent).

Quotenkaiser ist und bleibt wohl noch lange Eddie Gustafsson. Der ehemalige Salzburger entschärfte gleich fünf von sechs Elfern (83,3 Prozent). Lediglich Roman Kienast konnte ihn einmal bezwingen. Patrick Pentz ist mit drei von sieben gehaltenen Elfern (42,9 Prozent) aber auch ein Killer. (Quelle: transfermarkt.at)

Vollnhofer mit "Elfer-Triplepack"

St. Pölten scheint überhaupt ein gutes Pflaster für Elferkiller zu sein. SKN-Legende Thomas Vollnhofer ging einmal "im Exil" in Wiener Neustadt in einer Saison (2014/2015) in Elfer-Duellen mit Alexander Grünwald, Hannes Aigner und Steffen Hofmann jeweils als Sieger hervor.

Mittlerweile gibt "Volli" - in unmittelbarer Nachbarschaft vom Arbeitsplatz seines Spezis "Riegs" - sein Wissen an die Keeper-Youngsters der Akademie St. Pölten als Trainer weiter.

ts