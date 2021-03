Neuer Bobic-Nachfolger in Frankfurt gehandelt

Ulrich Hufnagel via www.imago-images.de

Zieht es Samir Arabi von Arminia Bielefeld zu Eintracht Frankfurt?

Eintracht Frankfurt hat auf der Suche nach einem Nachfolger für den scheidenden Sportvorstand Fredi Bobic offenbar auch Samir Arabi von Liga-Konkurrent Arminia Bielefeld ins Visier genommen.

Seit Ende März 2011 und damit seit ziemlich genau zehn Jahren hat Samir Arabi die sportliche Leitung bei Arminia Bielefeld inne. Seit 2016 fungiert der 42-Jährige, der zuvor als Nachwuchstrainer sowie Scout bei Alemannia Aachen arbeitete, als Geschäftsführer Sport.

Unter seiner Leitung pendelte die Arminia eine Zeitlang zwischen 2. Bundesliga und 3. Liga. Unter dem Strich trug der gebürtige Aachener aber zur sportlichen und finanziellen Konsolidierung der Ostwestfalen bei. Im vergangenen Sommer gelang nach zwölf Jahren die Rückkehr ins Oberhaus.

Arabis gute und vor allem von großer Konstanz geprägte Arbeit in Bielefeld soll Eintracht Frankfurt nicht verborgen geblieben sein. Dem "kicker" zufolge ist der Bielefeld-Boss, neben Jonas Boldt vom HSV und RB Leipzigs Markus Krösche, einer der möglichen Kandidaten, um Fredi Bobic als Sportvorstand der Hessen zu beerben.

Eintracht Frankfurt: Fredi Bobic zu Hertha BSC, Sami Arabi im Anflug?

Bobic wird seine Zelte am Main im Sommer nach fünf Jahren aller Voraussicht nach abbrechen. Der 49 Jahre alte Ex-Profi steht vor einem Wechsel zu Hertha BSC, in den Verhandlungen zwischen den Klubs geht es nur noch um eine adäquate Ablösesumme.

Für Arabi wäre ein Engagement in Frankfurt ein klarer Karriere-Sprung. Das in den letzten Jahren von Bobic und Co. mit viel Weitsicht zusammengestellte Team von Trainer Adi Hütter spielt in dieser Saison um die Qualifikation für die Champions League mit.

Bielefeld kämpft als Tabellen-17. hingegen um den Klassenerhalt. Klar ist auch, dass die finanziellen Mittel sowie das sportliche und wirtschaftliche Potenzial auf der Alm deutlich geringer sind als in Frankfurt.