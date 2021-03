Younes will bei Eintracht Frankfurt bleiben

Laci Perenyi via www.imago-images.de

Amin Younes von Eintracht Frankfurt träumt von der Champions League

Amin Younes von Eintracht Frankfurt hat nach seiner Nominierung für die Fußball-Nationalmannschaft mehr Vertrauen in dribbelstarke Spielertypen wie ihn selbst angemahnt.

Jugendtrainer und auch Journalisten dürften nicht vorschnell kritisieren, "dass der Spieler bei zehn Versuchen drei-, viermal hängen bleibt. Und dass es drei, vier, fünf Jahre dauert, bis der Spieler diese Qualität perfektioniert", sagte der 27 Jahre alte Mittelfeldspieler von Eintracht Frankfurt in einem Interview des "kicker". "Diese Bereitschaft und Geduld fehlt wohl ein bisschen."

In Deutschland fördere man zu oft dieselben Spielertypen, kritisierte Younes. "Taktisch gut, sauber beim Passspiel von A nach B. Aber: Wer dreht auf, wer geht am Gegner vorbei, wer macht ungewöhnliche Dinge? Das entwickelt sich nur, wenn du es auch zulässt."

Dass er selbst in der Öffentlichkeit oft auf seine Dribblings reduziert werde, störe ihn aber. "Ich weiß, das ich diese Stärke habe. Aber ich will mich darüber nicht definieren."

In dem Interview äußerte sich Younes auch zum aktuellen Höhenflug von Eintracht Frankfurt. Die SGE liegt derzeit auf dem vierten Tabellenplatz der Bundesliga.

"Vor allem passt es menschlich sehr, sehr gut. Das ist für mich noch wichtiger als das Fußballerische", erklärte Younes und betonte: "Wir verstehen uns auch außerhalb des Platzes gut. Auch durch alle ums Team herum herrscht einfach eine gute Atmosphäre. Das ist der Schlüssel für mich."

Der 27-Jährige träumt sogar schon von der Champions League: "Ich habe schon gesagt: International zu spielen muss drin sein. An die Champions League dachte ich vorab zwar nicht. Und es bleibt nach wie vor ein langer, schwieriger Weg. Doch ich habe jetzt schon Anspruch und Ehrgeiz, am Ende vor einigen anderen auf Platz 4 zu stehen."

Younes kann sich Verbleib in Frankfurt vorstellen

Großen Anteil am Erfolg hat laut Younes auch Trainer Adi Hütter, von dem der Spieler ein "Riesenfan" ist. "Menschlich, aber auch von der Fußballphilosophie: Er will schnellen, offensiven, trickreichen, aggressiven Fußball. Da gehe ich nach dem Training nach Hause und sage: Yes, that's it. Genau diesen Fußball will ich auch spielen. Damit kann ich mich 100-prozentig identifizieren", so der Mittelfeldmann.

Hütter gehe mit seinen Spielern hart ins Gericht, habe aber auch eine gewisse Lockerheit. "Das gefällt mir sehr, sehr gut", hob Younes hervor und stellte klar, dass er sich einen Verbleib in Frankfurt gut vorstellen kann: "Ich fühle mich hier pudelwohl - an mir würde es also nicht scheitern."

Younes ist noch bis zum Sommer 2022 vom SSC Neapel ausgeliehen. "Die Option liegt bei der Eintracht, das ist kein Geheimnis. Aber mehr kann ich dazu nicht sagen. Wenn der Verein die Option wahrnimmt, wird er es sicher auch vermelden", so der SGE-Profi.