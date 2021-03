APA (dpa)

Philipp Lienhart spekuliert gegen Schottland mit Platz in ÖFB-Startformation

Nach den Ausfällen von Martin Hinteregger und Stefan Posch darf sich Freiburg-Legionär Philipp Lienhart zum Auftakt in die WM-Qualifikation gegen Schottland Hoffnungen auf seinen dritten Einsatz für die österreichische Nationalmannschaft machen.

Philipp Lienhart ist mit einer beeindruckenden Saisonbilanz zur österreichischen Nationalmannschaft gereist. Der Innenverteidiger kam in allen 28 Bewerbspartien des SC Freiburg zum Einsatz, spielte dabei 27 Mal durch und erzielte immerhin vier Tore, so auch am Sonntag beim 2:0 gegen Augsburg. Für seine Leistung in diesem Match wurde der 24-Jährige mit der Nominierung in die "kicker"-Elf des Tages belohnt.

Liveticker: Schottland gegen Österreich

Im Nationalteam reichte es für Lienhart bisher nur zu zwei Einsätzen. In den kommenden Tagen könnte sich seine Länderspielanzahl aber deutlich steigern, immerhin fehlen mit Martin Hinteregger und Stefan Posch am Donnerstag zum WM-Quali-Start in Schottland zwei Innenverteidiger. Zudem verfügt der zuletzt im Nationalteam gesetzte Aleksandar Dragović seit Monaten nur über geringe Spielpraxis. "Ich glaube schon, dass ich mich aufstellen würde", sagte Lienhart auf die Frage, welche Anfangsformation er in Glasgow aufbieten würde, wäre er der Teamchef.

>> Philipp Lienharts Karrierestatistiken in der weltfussball-Datenbank

Gleichzeitig betonte der Niederösterreicher aber auch, dass darüber Franco Foda entscheidet. Der Deutsche habe trotz der Ausfälle eine große Auswahl im Abwehrzentrum. "Es stimmt, dass Drago nicht viel spielt, aber seine Qualitäten kennen wir alle. Es gibt auch noch Friedl und Trauner. Es gibt viel Qualität im Kader, gegen die ich versuche, mich durchzusetzen", meinte Lienhart.

Lienhart spielt mit Freiburg um Europacup-Teilnahme

Zumindest auf Klubebene ist der Abwehrspieler eine unbestrittene Größe, daher denkt Lienhart derzeit nicht groß über einen baldigen Abschied aus Freiburg nach. Dennoch liebäugelt der ehemalige Real-Madrid-Spieler mittelfristig mit einem Engagement bei einem regelmäßigen Europacupteilnehmer. "Aber ich mache mir keinen Druck. Das muss nicht diesen oder nächsten Sommer passieren."

Eventuell reicht es auch mit Freiburg demnächst zu einem Platz im internationalen Geschäft. Derzeit sind die Breisgauer Achter. Auf Platz sieben, der wahrscheinlich den Start in der Qualifikation für die neue Conference League bedeutet, fehlt nur ein Punkt. Lienharts Vertrag bei den Freiburgern läuft noch bis 2022.

apa

Mehr dazu

>> ÖFB-Team in Glasgow ohne Hinteregger und Posch