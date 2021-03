So lange wird FCB-Star Davies gesperrt

Matthias Schrader

Münchens Abwehrspieler Alphonso Davies geht nach der Roten Karte vom Spielfeld. Foto: Matthias Schrader/AP POOL/dpa

Außenverteidiger Alphonso Davies vom FC Bayern München muss nach seiner Roten Karte im Duell mit dem VfB Stuttgart (4:0) zwei Bundesliga-Spiele aussetzen, teilte der Deutsche Fußball-Bund nach einem Urteil des Sportgerichts mit.

Der 20 Jahre alte Kanadier war am 26. Spieltag nach einem groben Foulspiel bereits in der zwölften Minute des Feldes verwiesen worden. Der Tabellenführer aus München gewann in der Folge trotzdem deutlich.

Rote Karte gegen Stuttgart: Alphonso Davies für zwei Spiele gesperrt.



🔗 https://t.co/HlAqFLhOW0 — 🏆🏆🏆 FC Bayern 🏆🏆🏆 (@FCBayern) 22. März 2021

Spieler und Verein haben dem Urteil bereits zugestimmt.

Davies wird der Mannschaft von Trainer Hansi Flick damit in den Liga-Partien bei Verfolger RB Leipzig am 3. April (18:30 Uhr) und gegen den 1. FC Union Berlin am 10. April (15:30 Uhr) fehlen.