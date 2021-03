Žulj mit Bochum weiter auf Aufstiegskurs

APA (dpa)

Robert Žulj (in blau) kommt mit Bochum dem Aufstieg immer näher

Der deutsche Zweitliga-Spitzenreiter VfL Bochum hat die Rückkehr in die Bundesliga weiter fest im Visier. Am Montag besiegten Robert Žulj und Co. Erstliga-Absteiger Fortuna Düsseldorf 3:0. Damit eroberte der Revierclub zum Abschluss der 26. Runde die Tabellenführung vom Hamburger SV zurück. Nach den Toren von Simon Zoller (12.), Gerrit Holtmann (35.) und Soma Novothny (87.) liegt der VfL acht Spieltage vor Ende mit 51 Punkten vor dem HSV (49) und Greuther Fürth (47).

Zulj bereitete den zweiten Treffer mit einem Idealpass vor. Für die abschlussschwache Fortuna, die bereits das Hinspiel mit 0:5 verloren hatte, dürften sich damit jegliche Aufstiegsträumereien endgültig erledigt haben.

Das Team von Trainer Uwe Rösler, der nun wohl kaum noch Chancen auf eine Vertragsverlängerung hat, liegt als Sechster bereits sieben Punkte hinter dem Relegationsrang drei. Kevin Danso spielte in der Abwehr durch, Christoph Klarer kam nicht zum Zug.

