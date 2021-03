Bericht: BVB denkt über Tausch-Deal mit van de Beek nach

Martin Rickett via www.imago-images.de

Donny van de Beek könnte im Tausch zum BVB wechseln

Im vergangenen Sommer wechselte der niederländische Nationalspieler Donny van de Beek für knapp 40 Millionen Euro von Ajax Amsterdam zu Manchester United. Bei den Red Devils ist der 23 Jahre alte Mittelfeldmann bislang allerdings nicht glücklich geworden. Einem Bericht zufolge steht eine vorzeitige Trennung nach der Saison im Raum - möglicherweise spielt der BVB dabei eine Rolle.

So schreibt das Portal "90Min" von Gedankenspielen der United-Bosse, van de Beek mit anderen Spielern zu verrechnen. Mit Jadon Sancho und Erling Haaland wurden in den vergangenen Wochen und Monaten zwei Stars von Borussia Dortmund immer wieder beim englischen Traditionsklub gehandelt.

Beide würden jedoch wohl Ablösesummen im dreistelligen Millionenbereich kosten, die Manchester drücken könnte, wenn van de Beek im Gegenzug zum BVB verschifft werden würde.

Neben Sancho und Haaland soll auch Innenverteidiger Manuel Akanji das Interesse der Red Devils geweckt haben. Der Marktwert des Schweizers liegt gleichwohl deutlich unter dem von van de Beek.

BVB angeblich offen für Gespräche über van de Beek

Offenbar wären die Dortmunder Verantwortlichen einem Tauschgeschäft grundsätzlich nicht abgeneigt. United habe zwar mit zahlreichen Vereinen über einen Wechsel von van de Beek gesprochen, mit dem BVB aber besonders intensiv, da gleich zwei absolute Wunschspieler der Engländer bei der Borussia unter Vertrag stehen.

Im bisherigen Saisonverlauf kam van de Beek wettbewerbsübergreifend zwar immerhin in 27 Partien zum Einsatz, allerdings häufig nur als Joker oder in den unliebsamen Pokalwettbewerben. In der Premier League durfte der Oranje-Star nur 13 Mal ran, in der Summe 311 Minuten.

Kein Zweifel - alle Seiten hatten sich von diesem Deal mehr erhofft. Bei Ajax hatte der Nationalspieler zuvor zu den unumstrittenen Leistungsträgern gezählt. Nicht ausgeschlossen, dass der BVB aus der vertrackten Situation Profit schlägt.