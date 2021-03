"Unantastbar": Nedved spricht Ronaldo-Machtwort

Jonathan Moscrop via www.imago-images.de

Cristiano Ronaldo soll bei Juve bleiben

Erneut scheiterte Juventus Turin vorzeitig in der Champions League, in der Serie A liegt der Serienmeister weit hinter Spitzenreiter Inter zurück: Das entspricht nicht den Ansprüchen von Superstar Cristiano Ronaldo. Der fünfmalige Weltfußballer liebäugelt angeblich mit einem vorzeitigen Abschied.

Nedved räumt mit Ronaldo-Gerüchten auf

Morata geht von Ronaldo-Verbleib aus

Wird Ronaldo zum Megaschnäppchen?

Beckham will sämtliche Superstars vereinen

Paratici spricht Machtwort in der Causa Ronaldo

Update 24.03., 14:32 Uhr

Pavel Nedved überlässt in der hochbrisanten Personalie Cristiano Ronaldo nichts dem Zufall und nimmt genau wie zu den Diskussionen um Trainer Andrea Pirlo deutlich Stellung.

"Cristiano Ronaldo wird bei Juventus bleiben, er ist unantastbar. Darüber hinaus wird Andrea Pirlo auch kommende Saison unser Trainer sein", erläuterte Juve-Vizepräsident Nedvěd gegenüber "DAZN".

Ob das Statement, das eigentlich keinen Interpretationsspielraum bietet, für Ruhe in der Gerüchteküche sorgt, darf jedoch bezweifelt werden.

Update 24.03., 13:35 Uhr

Álvaro Morata glaubt trotz der anhaltenden Wechselgerüchte um Cristiano Ronaldo nicht daran, dass der Ausnahmekönner Juventus Turin in diesem Sommer verlassen wird.

"Er ist glücklich mit der Gruppe, aber er ist es gewohnt, zu gewinnen, also ist es normal, dass er sauer ist", sagte Morata gegenüber "El Larguero". "Ich denke, er ist glücklich mit der Mannschaft. Juventus und ich wollen, dass er bleibt, denn Juventus muss die besten Spieler der Welt haben."

Zumindest Morata ist also ziemlich sicher, dass Ronaldo Juventus Turin zumindest in diesem Sommer nicht verlassen wird.

Update 23.03., 17:19 Uhr

Wenn das stimmt, dürfte in naher Zukunft wohl jeder Top-Klub bei Cristiano Ronaldo vorstellig werden! Glaubt man der spanischen "AS" könnte eine Offerte über 25 Millionen Euro bereits ausreichen, um den Portugiesen von Juventus Turin loszueisen.

Voraussetzung ist demnach allerdings, dass der Superstar den Wunsch äußert, die Alte Dame zu verlassen. Sollte der Angreifer bleiben wollen, wäre man jedoch auch nicht abgeneigt, heißt es in dem Bericht.

Unwahrscheinlich soll hingegen sein, dass Juventus den Megavertrag von Ronaldo über den Sommer 2022 hinaus verlängert.

Update 23.03., 09:17 Uhr

David Beckham verfolgt mit seinem US-Franchise Inter Miami ambitionierte Ziele. Der ehemalige Weltklassefußballer würde in Südkalifornien am liebsten sämtliche Superstars vereinen.

"Als wir den Klub Miami gründeten, gab es immer Gespräche darüber, welche Spieler wir hierher bringen würden, ob es nun Ronaldo, Messi oder Neymar war", sagte Mitbegründer Beckham bei "ESPN".

Und für den Engländer ist es nicht unwahrscheinlich, dass sich einer der Superstars früher oder später für ein Abenteuer in Miami begeistern lassen wird.

"Diese Diskussionen wurden immer geführt", merkte Beckham an. "Um ehrlich zu sein glaube ich nicht, dass es den Spielern schwer fallen würde, weil es hier ein großartiger Ort ist."

Ob Cristiano Ronaldo, Lionel Messi oder Neymar: Um jeden der Ausnahmekönner gab es in den letzten Wochen und Monaten Wechselgerüchte. Der Schritt in die USA kommt nach momentanem Stand aber wohl zu früh.

Update 22.03., 09:20 Uhr

Nachdem bereits Andrea Pirlo zur Causa Cristiano Ronaldo deutliche Worte fand, hat sich inzwischen auch Fabio Paratici zur Zukunft des Superstars bei Juventus Turin geäußert.

"Wir haben uns dazu entschieden, Cristiano Ronaldo zu halten. Er ist der beste Spieler der Welt und er wird bei uns bleiben", spracht der Sportdirektor bei "Sky Sport Italia" ein Machtwort aus.

Damit ist zumindest aus Turiner Sicht das Thema gegessen.

Update 21.03., 16:20 Uhr

Nach dem Ausscheiden in der Champions League und den mäßigen Ergebnissen in der Liga ist die Zukunft von Cristiano Ronaldo bei Juventus ungewiss. Vor dem Ligaspiel gegen Benevento bezog Juve-Trainer Andrea Pirlo zur Personalie Stellung.

"Er hat noch ein Jahr in seinem Vertrag und wir sind froh, dass er weiter für uns spielen kann", erklärte der 41-Jährige auf einer Pressekonferenz: "Er hat in dieser Saison viele Tore erzielt, also gibt es keine Diskussionen über ihn, aber lassen Sie uns zuerst diese Saison beenden."

Die Turiner würden noch nicht über die Zukunft nachdenken, so Pirlo. Stattdessen verwies der Weltmeister von 2006 auf Ronaldos starke Torquote von 23 Treffern in 23 Serie-A-Partien.

In den vergangenen Tagen wurde immer wieder über eine mögliche Rückkehr zu Real Madrid spekuliert. Die Königlichen schlossen eine erneute Zusammenarbeit nicht aus. Eine Tendenz zeichnet sich jedoch noch nicht ab.

Update 18.03., 11:18 Uhr

Die Rückkehr von Cristiano Ronaldo zu Real Madrid könnte tatsächlich Realität werden. Aber nicht so, wie es sich viele im Umfeld der Concha Espina erhofft haben.

Wie die spanischen Digitalzeitung "Okdiario" berichtet, sind die Blancos zwar durchaus offen für eine erneute Zusammenarbeit mit dem Superstar.

Vereinspräsident Florentino Perez hält es jedoch für nahezu unwahrscheinlich und vermutet, Ronaldo nicht noch einmal im Real-Trikot spielen zu sehen. Dem Madrider Kluboberhaupt zufolge sei es viel wahrscheinlicher, dass Ronaldo zukünftig eine Rolle als Botschafter übernimmt.

Als Repräsentanten des spanischen Rekordmeisters fungieren bereits Vereinslegenden wie Roberto Carlos und Alvaro Arbeloa.

Update 17.03., 11:08 Uhr

Im Rahmen des Champions-League-Spiels von Real Madrid gegen Atalanta Bergamo äußerte sich Real-Legende Emilio Butragueno, der bei den Madrilenen den Posten des Direktors für institutionelle Beziehungen bekleidet, zur der Debatte um eine mögliche Rückkehr von Cristiano Ronaldo.

Gegenüber "Sky Italia" meinte er angesprochen auf eine mögliche Rückkehr des Superstars vielsagend: "Wir werden sehen." Während Cristiano Ronaldo mit Juventus Turin im Achtelfinale am FC Porto gescheitert war, zog Real Madrid am Dienstagabend nach einem 3:1-Heimsieg gegen Atalanta Bergamo in die Runde der letzten Acht ein.

Cristiano Ronaldo will die Champions League in seiner Karriere unbedingt noch ein sechstes Mal gewinnen.

Update 16.03., 11:50 Uhr

Seit einigen Tagen scheint die Sensations-Rückkehr von Cristiano Ronaldo zu Real Madrid im Bereich des Möglichen. Nach aktuellen Informationen von "Eurosport" besteht von Seiten der Königlichen allerdings kein Interesse - und das hat laut Experte Fermín de la Calle gleich mehrere Gründe.

Zum einen sei das Jahresgehalt des Portugiesen schlicht zu hoch. Über 30 Millionen Euro pro Jahr könne Real für den alternden Star nicht stemmen, heißt es. Zum anderen sei Ronaldo längst nicht erste Wahl. Die Verantwortlichen wollen sich verstärkt um die Dienste von PSG-Star Kyplian Mbappé bemühen.

Schließlich sei das Verhältnis zwischen Klub-Präsident Florentino Pérez und Ronaldo seit dessen Wechsel zu Juventus Turin angekratzt, eine Basis für Verhandlungsgespräche nicht mehr vorhanden.

Update 16.03., 09:21 Uhr

Geht es nach Juves ehemaligem Präsidenten Giovanni Cobolli, sollte Cristiano Ronaldo im Sommer dringend verkauft werden. "Er kostet zu viel und es belastet die Mannschaft zu sehr", sagte Cobolli gegenüber "Radio Punto Novo" - und legte sogar noch nach: "Cristiano Ronaldo ein Fehleinkauf? Absolut, ja! Ich habe es vom ersten Tag an gesagt!"

Allein das Jahresgehalt des Angreifers belastet das während der Corona-Pandemie ohnehin schmale Konto des Klubs enorm. Rund 31 Millionen Euro im Jahr streicht Ronaldo jährlich ein.

Update 15.03., 21:17 Uhr

Finden Real Madrid und Cristiano Ronaldo tatsächlich erneut zusammen? Trainer Zinédine Zidane öffnet die Tür jedenfalls ein Stück weit. Auf die Frage bei "Sky Italia", ob an dem Gerücht einer Rückkehr des 36-Jährigen nach Spanien etwas dran sei, antwortete Zidane: "Es ist möglich. Wir kennen Cristiano, wir kennen ihn als Mensch und wissen alles, was er für Real Madrid getan hat."

Zidane, von 2016 bis 2018 Ronaldos Trainer bei den Königlichen, schränkte allerdings ein: "Im Moment ist er Spieler von Juventus Turin, das haben wir zu respektieren." Portugals Europameister hat bei Juventus noch einen Vertrag bis zum Sommer 2022.

Update 14.03., 16:43 Uhr

Dem für gewöhnlich gut informierten TV-Sportmoderator Josep Pedrerol sowie der Madrider Fachzeitung "AS" zufolge hat Ronaldos Agent Jorge Mendes mit Real bereits erste Gespräche über eine Rückkehr geführt. Der größte Wunsch des 36-Jährigen sei es derzeit, wieder das Trikot der "Königlichen" tragen zu dürfen, versicherte das Blatt.

Laut "AS" müsse Juventus die Zusammenarbeit mit Ronaldo auch aus wirtschaftlichen Gründen überdenken. Da den Italienern durch das frühe Champions-League-Aus Millionen entgangen sind und die Corona-Pandemie alle Klubs ohnehin schwer getroffen hat, ist das üppige Salär für die alte Dame kaum noch zu tragen.

So schrieb Juventus nach eigenen Angaben in den ersten sechs Monaten dieser Saison einen Verlust von 113,7 Millionen Euro. Allein Ronaldos Gehalt belastet den Klub im Jahr angeblich vor Steuern mit bis zu 86 Millionen Euro.

Um dieses Geld einzusparen, wäre es der "AS" zufolge denkbar, dass Juve seinen Top-Stürmer für kleines Geld ziehen lässt. Das Blatt behauptet, dass sogar ein ablösefreier Wechsel eine Option wäre. Laut "Corriere dello Sport" liegt die Schmerzgrenze bei 29 Millionen Euro.

Update 10.03., 11:47 Uhr

Heftige Kritik hagelte es für Cristiano Ronaldo nach dem Champions-League-Aus gegen den FC Porto. Der Flügelstürmer stand beim spielentscheidenden Freistoß mit in der Mauer, drehte sich allerdings mit zugekniffenen Augen vom Ball weg. Das Medienecho gab dem 36-Jährigen praktisch die alleinige Schuld am Ausscheiden.

"Ein weiteres Desaster", schrieb die "Gazzetta dello Sport", "trotz einer Investition von 348 Millionen Euro. Gegen Porto kommt der schlechteste Ronaldo aller Zeiten zum Einsatz." Für den "Corriere dello Sport" wurde "Juve von Ronaldo verraten. Der Albtraum wird wieder wahr. Die Champions League ist für die Turiner verhext."

Anschließend fühlte sich der fünffache Weltfußballer wohl zu Unrecht kritisiert, zumal er in dieser Saison in 32 Spielen bereits 27 Tore erzielte. Er sei nicht glücklich und wolle deshalb im Sommer ein Jahr vor Ablauf seines Vertrages weg, heißt es.