Bayer feuert Bosz - Nachfolger steht auch schon fest

Ulrich Hufnagel via www.imago-images.de

Peter Bosz ist kein Bayer-Trainer mehr

Der kriselnde Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen hat seinen bisherigen Cheftrainer Peter Bosz entlassen. Das bestätigte der Tabellensechste am Dienstagmorgen.

Die Kritik am Niederländer hatte in den letzten Wochen deutlich zugenommen, nachdem er mit der Werkself nur einen Sieg aus den letzten sechs Ligaspielen geholt hatte und zudem vorzeitig in der Europa League am BSC Young Boys gescheitert war. Jüngst am Sonntag setzte es außerdem ein bitteres 0:3 bei Abstiegskandidat Hertha BSC.

"Angesichts der fußballerischen Entwicklung in den vergangenen Wochen sind wir zu dem Schluss gekommen, dass die Trennung von Peter Bosz nicht mehr zu umgehen ist", erklärte Sport-Geschäftsführer Rudi Völler auf der Leverkusener Vereinshomepage.

Der Bayer-Boss betonte zwar die große Wertschätzung für Bosz, betonte aber gleichzeitig auch: "Das 0:3 am Sonntag bei Hertha BSC war leider bezeichnend, unsere Mannschaft ist zuletzt immer wieder in dieselben Muster verfallen. Wir haben es nicht geschafft, die sich wiederholenden Fehler abzustellen und in die Erfolgsspur zurückzukehren."

Neben dem 57-jährigen Cheftrainer müssen auch die beiden bisherigen Co-Trainer Hendrie Krüzen und Rob Maas sowie der Athletiktrainer Terry Peters ihre Hüte nehmen.

Am Dienstag präsentierte Bayer Leverkusen gleichzeitig eine Nachfolge-Lösung: Für Bosz wird Hannes Wolf fortan als Cheftrainer am Rhein übernehmen. "Hannes steht für einen Fußball, den wir bei Bayer 04 spielen wollen: intensiv, offensiv, aggressiv, attraktiv. Und natürlich erfolgreich – unsere internationalen Ambitionen bestehen weiterhin, wir sind als derzeitiger Tabellen-Sechster auf einem Europa-League-Rang, und den wollen wir mindestens verteidigen", erklärte Bayer-Sportdirektor Simon Rolfes.

Außerdem kehrt das 69-jährige Urgestein Peter Herrmann als Co-Trainer zurück zu Bayer. "Mit dem neuen Trainergespann wollen wir nun die Wende schaffen und den zuletzt verlassenen Erfolgsweg wieder einschlagen“, so Rolfes zu den Personalentscheidungen.

Hannes Wolf selbst betonte seine große Vorfreude über seine Bundesliga-Rückkehr: "Dieses in mich gesetzte Vertrauen freut mich sehr, denn Bayer 04 ist für mich nicht irgendein Klub. Leverkusen gehört seit vielen Jahren zu den reizvollsten Adressen im deutschen Fußball."

Der 39-Jährige hatte zuletzt für einige Monate als U18-Auswahltrainer beim DFB gearbeitet. In der Bundesliga stand er bislang beim VfB Stuttgart und beim Hamburger SV als Cheftrainer an der Seitenlinie.