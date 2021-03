Thiago zu Bayern-Abschied: "Als der Anruf aus Liverpool kam…"

COLORSPORT/TERRY DONNELLY via www.imago-images.de

Thiago Alcántara wechselte im Sommer vom FC Bayern zum FC Liverpool

Nach sieben Jahren beim FC Bayern München entschied sich Thiago Alcántara im Sommer vorigen Jahres für eine Veränderung. Sein Wechsel hin zum FC Liverpool fiel ihm angesichts seiner Münchner Vergangenheit allerdings alles andere als einfach. Ein Telefonat mit Jürgen Klopp gab letztlich den Ausschlag.

Vor rund einem halben Jahr wurde viel spekuliert über die Zukunft von Thiago Alcántara. Als sein Weggang vom FC Bayern feststand, kam es unter anderem zu Gerüchten um eine mögliche Rückkehr zum FC Barcelona. "Es war eine Möglichkeit", bestätigte der Iberer im Interview mit der "AS".

Ein nochmaliges Anheuern in Spaniens LaLiga kam für den Mittelfeld-Regisseur allerdings nicht infrage. Am Ende des Tages hatte er das Gefühl, dass "wenn ich Bayern verlasse, dann nur, um die Premier League zu erleben, eine wirklich konkurrenzfähige Liga". So kam es dann auch. Der FC Liverpool zahlte rund 20 Millionen Euro Ablöse und stattete Thiago mit einem bis 2024 datierten Vertrag aus.

"Schwere Entscheidung, den FC Bayern zu verlassen"

"Als ich den Anruf vom Trainer (Jürgen Klopp; Anm. d. Red.) und vom Verein bekam, fiel mir die Entscheidung sehr leicht", gab Thiago zu. Sich von der Säbener Straße zu verabschieden dagegen nicht. "Es war allerdings eine schwere Entscheidung, Bayern zu verlassen. Am Ende ist es aber passiert und ich bin wirklich glücklich."

Einen Start nach Maß legte der 29-Jährige in Liverpool allerdings nicht hin. Im September infizierte sich Thiago erst mit dem Coronavirus, um wenig später über zwei Monate aufgrund einer langwierigen Knieverletzung aussetzen zu müssen. Inzwischen zählt er 19 Pflichtspieleinsätze im Reds-Trikot.

Neben der neuen Lebenssituation musste sich Thiago auch fußballerisch umstellen. Die Art und Weise, wie Liverpool in den Spielen agiere, sei anders als beim FC Bayern. "Es ist eine Zeit der Entwicklung, des Lernens. Es geht darum, sich – wenn möglich – von Jahr zu Jahr zu einem besseren Spieler zu entwickeln", richtete Thiago den Blick nach vorne.