Berliner Derby doch nicht abgesagt

Matthias Koch via www.imago-images.de

Union Berlin vs. Hertha BSC doch nicht abgesagt

Die am frühen Dienstag getroffenen Beschlüsse von Bund und Ländern zur Bekämpfung der Coronakrise haben vorerst keine Auswirkungen auf den Ablauf der Fußball-Bundesliga. Das für Ostersonntag geplante Derby zwischen den Union Berlin und Hertha BSC findet wie geplant statt.

Die Berliner Senatsverwaltung trat am Dienstag einem "rbb"-Bericht entgegen, wonach die Partie ausfallen werde.

"Das Spiel kann stattfinden. Der Senat hat lediglich entschieden, dass das Spiel ohne Zuschauer stattfinden muss. Das für das Derby geplante Pilotprojekt kann wegen der Osterruhe nicht umgesetzt werden. Alles andere regelt die DFL", hieß es in einem Statement.

Der "rbb" hatte zuvor berichtet, der Senat hätte in einer Sitzung die Spielabsetzung beschlossen.

Bund und Länder hatten in der Nacht zum Dienstag beschlossen, die geltenden Lockdown-Regeln bis zum 18. April zu verlängern.

Über Ostern wird der Lockdown für mehrere Tage zusätzlich so weit verschärft, dass das öffentliche Leben in Deutschland weitgehend heruntergefahren wird. Bundeskanzlerin Angela Merke sprach in diesem Zusammenhang von einer "Ruhephase".