Leidenszeit von Bayern-Talent Nianzou vor dem Ende?

Fotostand / Wagner via www.imago-images.de

Tanguy Ninazou könnte bald wieder für den FC Bayern auf dem Rasen stehen

David Alaba verlässt den FC Bayern im Sommer, Jérôme Boateng hat wohl ebenfalls keine Zukunft mehr in München und dennoch scheint man an der Säbener Straße gelassen in die Zukunft zu blicken. Einen Anteil daran soll auch Pechvogel Tanguy Nianzou haben. Um so mehr dürfte es die Bayern-Boss freuen, dass die Leidenszeit des jungen Franzosen bald enden könnte.

Als der FC Bayern Innenverteidiger-Talent Tanguy Nianzou im Sommer in die bayerische Landeshauptstadt lockte, schäumte dessen Jugendklub Paris Saint-Germain, der einmal mehr einen vielversprechenden Youngster zum Nulltarif an die Bundesliga verlor, vor Wut.

Dass Nianzou mit einer Oberschenkelverletzung im Gepäck anreiste, trübte die Stimmung in München hingegen kaum. Kurz nach dem gefeierten Coup kehrte allerdings Ernüchterung ein.

Der 18-Jährige kämpfte sich zurück und bestritt am neunten Spieltag seine ersten und bislang einzigen Minuten im Bayern-Dress, ehe ein Muskelbündelriss ihn abermals zum Zuschauen verdammte - beinahe vier Monate später zeichnet sich nun angeblich endlich ein Silberstreif am Horizont ab: Am Dienstag zeigten Bilder Nianzou auf dem Trainingsplatz.

Nianzou bald eine Option beim FC Bayern?

Der "kicker" will sogar erfahren haben, dass der Franzose am Montag wieder ins Mannschaftstraining zurückkehren und "bald darauf eine weitere Option für Trainer Hansi Flick" sein soll. Sogar eine Berufung in den Kader für das Bundesliga-Spitzenspiel gegen RB Leipzig am 3. April ist demnach nicht ausgeschlossen.

Beim FC Bayern dürfte man darauf brennen, den Juniorennationalspieler endlich wieder in Aktion zu sehen. Dass man trotz des bevorstehenden Abgangs von Alaba und Boateng mit Dayot Upamecano bislang nur einen neuen Innenverteidiger für die kommende Spielzeit verpflichtet hat, soll auch damit begründet sein, dass man Nianzou künftig eine tragende Rolle zutraut.

Überstürzen werden die Münchner aber sicher nichts. "Tanguy ist eines der größten Talente seines Jahrganges, er hat sich leider zwei komplizierte Verletzungen zugezogen, jetzt wird er von unseren Experten sehr sorgfältig aufgebaut", betonte Bayerns Sportvorstand Hasan Salihamidzic unlängst im Gespräch mit der "Bild".

Sein enormes Können deutete Nianzou 2019/20 bei PSG an, als er in 13 Ligaeinsätzen drei Treffer erzielte und ein Tor auflegte.