Löw erwartet "sehr unterhaltsame" Analysen von Hoeneß

unknown

Uli Hoeneß (l.) und Bundestrainer Joachim Löw

Bundestrainer Joachim Löw hält Uli Hoeneß, den Ehrenpräsidenten des FC Bayern München, als neuen RTL-Experten der Spiele der Fußball-Nationalmannschaft für eine Bereicherung.

"Es ist natürlich sehr unterhaltsam, und es kann auch inhaltlich sehr gut sein, weil der Uli Hoeneß jemand ist, der 40, 50 Jahre in diesem Top-Bereich des Fußballs arbeitet", sagte Löw vor dem Auftaktspiel in der WM-Qualifikation am Donnerstag (20:45 Uhr/RTL) in Duisburg gegen Island.

Mehr dazu: Hoeneß sieht großes Problem beim DFB

Für die Zuschauer sei es "spannend", so Löw, "wie der Uli Hoeneß mit solchen Spielen umgeht, wie er sie analysiert".

Deshalb sei die Verpflichtung des streitbaren Ehrenpräsidenten von Bayern München "natürlich eine klasse Sache für RTL und für die Zuschauer".