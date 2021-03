Felix Magath nicht mehr für die Admira tätig

HELMUT FOHRINGER, APA

Felix Magath wird sich künftig nur noch auf die Arbeit in Würzburg konzentrieren

Felix Magath wird seine Tätigkeit bei Bundesligist FC Admira beenden. Der 67-jährige Deutsche fällte die Entscheidung vor allem aufgrund der schwierigen Situation wegen der Coronavirus-Pandemie, wie er in einer persönlichen Erklärung am Mittwoch bekanntgab.

>> Liveticker: FC Admira Wacker gegen SCR Altach

Magath war seit Jänner 2020 als Leiter von "Flyeralarm Global Soccer" neben dem deutschen Zweitligisten Würzburger Kickers u.a. auch für die Niederösterreicher tätig.

"Aufgrund der noch nie dagewesenen Situation für uns alle, haben wir und auch ich Fehler gemacht. Gerade für mich, der für die Admira viele Spiele und Spieler ansehen, beobachten und vor allem sein Netzwerk einbringen sollte, war dies aufgrund von Corona schlichtweg nicht so möglich wie angedacht", so Magath in dem persönlichen Schreiben.

Magath wird sich nun auf seine Tätigkeiten in Deutschland fokussieren, wo er neben seinen Aufgaben bei Würzburg auch als persönlicher Berater von Thorsten Fischer - Gründer und Inhaber von Flyeralarm - im Einsatz ist.

Unter Magath tat sich beim Tabellenletzten der Bundesliga aus Niederösterreich einiges. So wurde unter anderem der damalige Sportdirektor Ernst Baumeister durch Franz Wohlfahrt ersetzt, in der letzten Saison musste auch Trainer Klaus Schmidt seinen Hut nehmen und wurde durch Zvonimir Soldo ersetzt, der Anfang September aber seinen Rücktritt erklärte und durch Interimscoach Patrick Helmes (ebenfalls nicht mehr bei der Admira) abgelöst wurde. Seit 22. September steht wieder Damir Burić an der Seitenlinie, der schon von Jänner bis Sommer 2017 in der Südstadt als Chefcoach tätig war.

"Der Admira werde ich - wie auch zuletzt, unserer Situation geschuldet, aus der Ferne - weiterhin die Daumen drücken, wünsche für die Zukunft von Herzen nur das Beste und möchte mich für die vielen schönen Momente ganz herzlich bedanken", schreibt der scheidende Felix Magath abschließend.

apa/red