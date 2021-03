Neuer Kabinen-Zoff beim FC Schalke

Maik Hölter/TEAM2sportphoto

William hat beim FC Schalke 04 offenbar die Nase voll

Wer geglaubt hat, der kaum noch zu rettende FC Schalke 04 würde in den kommenden Wochen klanglos in die 2. Bundesliga absteigen, der hat sich geirrt. Bei den Königsblauen brodelt es. Daran ist ein Leihspieler schuld, aber auch der Vertrag von Mark Uth macht Sorgen. Aber von vorn:

Als Schalke am Wochenende 0:3 gegen Borussia Mönchengladbach verlor, hatte William einen rabenschwarzen Tagen. Der Brasilianer, der bis zum Saisonende vom VfL Wolfsburg ausgeliehen ist, gewann kaum einen Zweikampf auf der rechten Abwehrseite, sorgte immer wieder dafür, dass die Gladbacher durchbrechen konnten.

Wenig verwunderlich nahm S04-Coach Dimitrios Grammozis den Rechtsverteidiger schon nach 20 Minuten vom Feld. Dass diese Auswechslung beim 25-Jährigen keinesfalls für Freude gesorgt hat, dürfte auf der Hand liegen und war deutlich zu sehen, denn wortlos stapfte er am Trainer vorbei in die Katakomben.

Allerdings war er sowohl in der Halbzeit als auch nach dem Spiel nicht mehr in der Kabine zu sehen, wie "Sport Bild" berichtet. Demnach soll er die Besprechung nach dem Abpfiff geschwänzt haben und sei dafür auch schon vom Klub sanktioniert worden, so das Blatt.

Fatal: Aufregung gab es unter den Mitspielern trotz der Verfehlung des Kollegen keine. Laut dem Bericht war es den Mitspielern beinahe schon egal.

Wird Schalke Mark Uth nicht los?

Weniger egal dürfte dem Klub sein, dass nicht nur Ralf Fährmann und Matija Nastasic, sondern offenbar auch Mark Uth mit millionenschweren Verträgen in die 2. Bundesliga gehen könnten. Während die beiden Erstgenannten im Unterhaus wohl bis zu 2,5 Millionen Euro (Fährmann) und 3,5 Millionen Euro (Nastasic) verdienen würden, würde auch Uth dem Vernehmen nach kräftig kassieren.

Denn nach Informationen von "Sport Bild" wurde beim Stürmer darauf verzichtet, eine Gehaltsreduzierung beim Gang in die 2. Liga einzubauen. Bis zu vier Millionen Euro könnte Uth also in der 2. Bundesliga - inklusive Prämien - verdienen.

Da sich Schalke dieses Gehalt kaum leisten kann bei einem angepeilten Mannschaftsetat von nur 20 Millionen Euro, wie in den Gesprächen der Bosse mit Sportvorstand-Wunschkandidat Ralf Rangnick anklang, müsste Uth eigentlich verkauft werden.

Doch genau hier wird die fehlende Reduzierungsklausel zum Problem, denn interessierte Vereine werden wissen, dass die Königsblauen zum Verkauf verdammt sind, und den Preis dementsprechend drücken.

Wird Ruhnert Sport-Chef beim FC Schalke 04?

Wer am Ende die Verhandlungen bezüglich Uth führt und gleichfalls dafür sorgt, dass Schalke beim Neustart im Unterhaus einen schlagkräftigen Kader zur Verfügung hat, ist derweil noch völlig offen. Nach den Absagen von Ralf Rangnick und Markus Krösche (RB Leipzig) ist nicht ausgeschlossen, dass Interims-Sportchef Peter Knäbel seine Aufgabe noch länger ausführen muss.

Im Umfeld der Knappen wurde zuletzt auch immer wieder der Name Oliver Ruhnert gehandelt. Der 49-Jährige war von 2011 bis 2017 Leiter der Nachwuchsabteilung bei Schalke, ist mittlerweile aber als Geschäftsführer bei Union Berlin erfolgreich und verlängerte dort seinen Vertrag erst Ende des Jahres.

Laut "Sport Bild" glaubt man rund um Gelsenkirchen jedoch, dass Ruhnert "nicht abgeneigt" sei.