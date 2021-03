Sammer: Haaland? Hummels-Abgang würde BVB "mehr schmerzen"

firo Sportphoto/Jrgen Fromme

Sind für den BVB ungemein wertvoll in dieser Saison: Stürmer Erling Haaland und Abwehrchef Mats Hummels

Matthias Sammer arbeitet bei Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund als Berater der Führungsebene um Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke, Sportdirektor Michael Zorc und Lizenzspielerleiter Sebastian Kehl. Ein Thema immer wieder in den Diskussionen: Die Zukunft von BVB-Star Erling Haaland.

Matthias Sammer ist sich sicher, dass ein Klub wie der FC Bayern nicht in naher Zukunft um Erling Haaland werben wird, wie er in einem Interview mit "Sport Bild" verriet. "Das wird heute und morgen nicht passieren, weil der FC Bayern Robert Lewandowski hat. Ich würde Erling auch raten, unabhängig von der Vertragskonstellation, den Weg von Borussia Dortmund zu sehen: Der Verein hat ihm viel gegeben."

Für Haaland kämen letztlich "nur eine Handvoll Vereine als nächster Schritt infrage", so der 53-Jährige. "Wenn Erling den nächsten Schritt geht, muss er fertig sein, perfekt." Haaland sei zwar "sehr, sehr gut", aber "Details sind bei ihm noch nicht ganz ausgereift. Robert war fertig, als er zu Bayern ging, es war klar: Er spielt in München auf Anhieb."

Sammer nannte diesbezüglich den im Sommer 2017 zum FC Barcelona gewechselten Ousmane Dembélé als warnendes Beispiel, der "vielleicht einen Moment zu früh" die nächste Herausforderung suchte.

Sammer über BVB-Abwehrchef Hummels: "Hat mir total imponiert"

Ohnehin sei Erling Haaland für Borussia Dortmund nicht der alles entscheidende Spieler, so Matthias Sammer. "Ich würde Mats Hummels nennen", antwortete er auf die Frage, ob ein Abschied Haalands im Sommer der Borussia am meisten schaden würde.

Hummels' "Abgang würde den Verein noch mehr schmerzen. Er hat die Mannschaft nicht nur stabilisiert. Mats hat auch Edin Terzic in einer schwierigen Situation in einer Art und Weise verteidigt, die mir total imponiert hat. Das ist ein Charakterzug, den wir in Zukunft ganz dringend brauchen."

Der Dortmunder Abwehrchef hatte seinen Trainer zuletzt nach dem Einzug ins Pokal-Halbfinale in höchsten Tönen gelobt. "Edin macht das hervorragend seit Tag eins", er traue Terzic zudem "viel zu in seiner Trainerkarriere".

Sancho "wird es begreifen"

Matthias Sammer äußerte sich außerdem zu einem weiteren Top-Spieler des BVB: Jadon Sancho. Der zurzeit verletzte Angreifer sei ein "Unterschiedsspieler", dennoch äußerte Sammer Kritik.

"Manchmal haben wir es vielleicht verpasst, ihm mitzuteilen, dass sich Dinge auf absolutem Weltniveau noch verbessern müssen. Jadon wird es begreifen: Tore und Vorlagen haben einen großen Stellenwert, aber gewisse Situationen muss er lernen."

Allerdings habe "die Kommunikation" mit dem jungen Engländer, "die die Führungsspieler und der Trainer mit ihm hatten", bereits zu Verbesserungen geführt. Seither arbeite Sancho etwa "nach Ballverlusten" intensiver.