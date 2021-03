Horn-Profi bewusstlos: Spielabbruch in 2. Liga

Das Spiel in Horn musste abgebrochen werden. Amro Lasheen ging in der 54. Minute ohne Fremdeinwirkung zu Boden und war mehrere Minuten bewusstlos.



Im Vordergrund steht: Alles Gute an Amro Lasheen! #faklive #LigaZwa pic.twitter.com/mzYZCrtvEN