Darum hält sich der BVB bei Sancho so bedeckt

Maik Hölter/TEAM2sportphoto/Pool

Jadon Sancho fehlt dem BVB aktuell verletzt

Mit dem goldenen Treffer beim 1:0-Sieg von Borussia Dortmund gegen Borussia Mönchengladbach im Viertelfinale des DFB-Pokals ebnete Jadon Sancho dem BVB Anfang März den Weg ins Halbfinale. Den Erfolg muss der Engländer allerdings teuer bezahlen.

Kurz nach seinem Treffer gegen die Fohlenelf musste Sancho verletzt den Rasen verlassen, beinahe einen Monat später fehlt der 21-Jährige dem BVB immer noch.

Nachdem die Borussen zunächst von einer weniger schweren Muskelverletzung ausgingen, stellte sich heraus, dass die Blessur schlimmer ist. Die "Ruhr Nachrichten" schreiben davon, dass Sanchos Muskulatur im rechten Oberschenkel an mehreren Stellen beschädigt sei. Von Seiten des Vereins wartet man hingegen vergeblich auf eine offizielle Diagnose.

Der BVB halte sich mit "Wasserstandmeldungen zurück", weil Sanchos Verletzung "schlicht zu komplex" sei, will der "kicker" nun erfahren haben. Von einem simplen Muskelfaserriss könne nicht die Rede sein.

Offen bleibt daher auch, wann der Flügelflitzer den Schwarz-Gelben wieder zur Verfügung steht. Sicher scheint derweil nur, dass die Dortmunder im wichtigen Bundesligaspiel gegen Eintracht Frankfurt (03. April, 15:30 Uhr) weiter auf den Offensivakteur verzichten müssen. Auch ein Mitwirken im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Sanchos Ex-Klub Manchester City (06. April, 21 Uhr) ist laut "kicker" "noch nicht genau absehbar".

Aktuell arbeitet Sancho in Dubai an seinem Comeback. Im Wüstenklima arbeitet der Nationalspieler mit Spezialisten an seiner Genesung. Der zu Zeiten der Coronapandemie ungewöhnliche Tapetenwechsel soll Sancho dabei helfen, körperlich und geistig fit in den Saisonendspurt zu starten.

In Dortmund wird man alle Daumen drücken, dass dieses Vorhaben von Erfolg gekrönt ist. Nach einem schwächeren Start in die Spielzeit hat Sancho mit zwölf Toren und 16 Vorlagen in 31 Pflichtspielen seinen Wert längst eindrucksvoll unter Beweis gestellt.