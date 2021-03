HSV-Boss enthüllt neues Erfolgskonzept

Michael Titgemeyer via www.imago-images.de

Michael Mutzel (r.) und HSV-Coach Daniel Thioune

In den Spielzeiten 2018/19 und 2019/20 verspielte der Hamburger SV die angepeilte Rückkehr in die 1. Bundesliga im Saisonendspurt. Ein Szenario, das sich unlängst zu wiederholen drohte. Inzwischen scheint der HSV allerdings gefestigter zu sein. Das legen auch die Worte nah, die Sportdirektor Michael Mutzel nun in einem Interview wählte.

"Der Spirit ist ein anderer, die Mischung ist besser", erklärte Mutzel im Gespräch mit dem "kicker", warum er zuversichtlich ist, dass für den einstigen Bundesliga-Dino im Sommer die Rückkehr ins deutsche Fußball-Oberhaus auf der Agenda steht. Auch, da der Zusammenhalt im Team "diese Saison sehr groß" sei.

Aber nicht nur im Spielerlager hat Mutzel zufolge eine Veränderung stattgefunden. "Seit Beginn dieser Saison nehme ich den HSV im sportlichen Bereich so ruhig wahr wie nie zuvor in meiner Zeit hier. Es gibt innerhalb unseres Kompetenzbereichs wenig Störfelder", so der 41-Jüährige. Daher sei es auch unproblematisch gewesen, "in Phasen mit weniger guten Ergebnissen rein inhaltlich weiterzuarbeiten, auch wenn es Außen naturgemäß mal ein wenig unruhig wurde".

Zwischen ihm und Sportvorstand Jonas Boldt herrsche zudem "große Einigkeit". Man arbeite "auf nahezu allen Ebenen sehr harmonisch und teamorientiert zusammen [...]. Das fühlt sich sehr gut an und ist definitiv der richtige Weg für den Verein", führte Mutzel weiter aus.

Der HSV braucht "Ruhe und Geschlossenheit"

Ein Umstand, der sich auch positiv auf dem Rasen widerspiegelt: "Ich denke, ein Trainerteam oder Staffmitglieder und auch Spieler nehmen schon wahr, ob die sportliche Führung zusammensteht oder der Einzelne versucht, sich selbst optimal zu positionieren. Und ja, mit zunehmender Zeit strahlt das dann sicher auch aus", mutmaßt Mutzel. Die Führungskrise im Präsidium des Klubs war daher auch "kein so großes Thema".

Für Erfolg brauche es schlicht "Ruhe und Geschlossenheit", worin Mutzel auch den Grund sieht, dass der HSV seine Ziele in der Vergangenheit nicht immer erreicht habe.

Mit derzeit nur zwei Zählern Vorsprung auf Relegationsrang drei sowie Holstein Kiel auf Platz vier im Nacken, das nur drei Punkte weniger als der HSV auf dem Konto hat, aber zwei Spiele weniger absolvierte, warnt Mutzel dennoch davor, sich in Sicherheit zu wiegen. Man gehe allerdings "mit viel Selbstvertrauen" in die letzten Wochen der Saison.