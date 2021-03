Muslic tritt bei Ried zurück - Heraf übernimmt

GEPA pictures/ Mario Kneisl

Miron Muslic ist nicht länger Cheftrainer der SV Ried

SV Ried-Cheftrainer Miron Muslic zieht nach der sportlichen Talfahrt der vergangenen Wochen die Reißleine und tritt als Coach der Innviertler zurück. Wie die Rieder in einer Aussendung bekannt geben, übernimmt der erst vergangene Woche zum Co-Trainer bestellte Andreas Heraf interimistisch den Tabellenvorletzten der Bundesliga.

Es hat sich in den letzten Wochen abgezeichnet: Miron Muslic ist nicht länger Trainer der SV Ried. Wie die Innviertler in einer Aussendung bekannt geben, tritt der bisherige Chefcoach auf eigenen Wunsch zurück, der gerade erst als Co-Trainer zu den Riedern gewechselte Andreas Heraf übernimmt interimistisch das Amt des Cheftrainers beim Tabellenvorletzten der Bundesliga.

"Aufgrund der aktuellen Situation und nach Abwägung aller Vor- und Nachteile für den Verein und für mich trete ich als Trainer der SV Guntamatic Ried zurück. Leider haben wir unsere gemeinsamen sportlichen Ziele nicht erreicht", erklärt Muslic, dem in keinem seiner zehn Spiele als Coach des oberösterreichischen Bundesligisten ein Sieg gelungen war.

Erst seit Jahresbeginn in Ried

Muslic war erst zum Jahreswechsel von Zweitligist Floridsdorfer AC ins Innviertel gewechselt, konnte aber nur drei Punkte in seiner lediglich knapp drei Monate andauernden Amtszeit holen. Zuletzt setzte es nach einer 1:0-Führung eine 1:2-Niederlage gegen den direkten Konkurrenten SCR Altach.

"Der Klassenerhalt und die positive Zukunft des Vereins stehen an oberster Stelle. Ich hoffe, mit meinem Rücktritt einen Impuls setzen zu können. Bei den Spielern, dem Betreuerteam sowie bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Vereins möchte ich mich für das mir entgegengebrachte Vertrauen bedanken. Ich drücke unserem Verein die Daumen, dass wir unser gemeinsames Ziel erreichen", so der scheidende Coach abschließend.

Zwar hatten die Spieler der SV Ried vor kurzem betont, mit Muslic weitermachen zu wollen, doch nun hat der bisherige Cheftrainer der Rieder selbst die Reißleine gezogen und verabschiedet sich damit zum zweiten Mal aus dem Innviertel. Bereits in der Vergangenheit war Muslic als Nachwuchstrainer bei den Riedern engagiert.

"Miron Muslic hat immer mit vollem Einsatz für die SV Guntamatic Ried gearbeitet, wofür wir uns im Namen des gesamten Vereins aufrichtig bedanken möchten. Wir wollten den Weg mit Miron Muslic gemeinsam fortsetzen. Wir respektieren aber seine Entscheidung, dass das für ihn in der jetzigen Konstellation nicht möglich ist. Wir wünschen ihm für seine weitere Karriere nur das Beste", betonen SV Ried-Geschäftsführer Rainer Wöllinger und Sportkoordinator Wolfgang Fiala.

Bereits bei Testspielen nicht mehr an Bord

Heraf war in Ried auch schon von Juli 2019 bis Juli 2020 unter Baumgartner als Co-Trainer tätig und rückt im Innviertel nun erstmals ins erste Glied. Den größten Teil seiner bisherigen Karriere nach der aktiven Fußballzeit verbrachte der Wiener beim ÖFB als Trainer diverser Nachwuchs-Auswahlen. Vereinsmäßig sammelte er Erfahrungen als Chefcoach bei Austria Lustenau, Schwanenstadt, Pasching, Parndorf und dem FAC (Dezember 2018 bis Mai 2019). Das Engagement bei den Floridsdorfern erfolgte nach einer fast einjährigen Tätigkeit in Neuseeland (als Technischer Direktor und Frauen-Teamchef), die nach "Auffassungsunterschieden" (Heraf) unrühmlich zu Ende ging.

Der Trainerwechsel hatte sich am Donnerstag schon vor der offiziellen Bekanntgabe abgezeichnet, da Muslic bei den beiden angesetzten Testspielen nicht mit von der Partie war. Die Rieder trennten sich von Amstetten torlos und besiegten Horn knapp mit 3:2.

In der Bundesliga war es die vierte Trainerrochade in dieser Saison. Bei Altach folgte kürzlich Rückkehrer Damir Canadi auf Alex Pastoor, bei der Admira der schon in der Vergangenheit in der Südstadt tätig gewesene Damir Burić im September 2020 auf den überraschend zurückgetretenen Zvonimir Soldo sowie dessen Interimstrainer Patrick Helmes. Ried stellte sich gar schon zweimal neu auf, weshalb die aktuell schlechtesten drei Teams bereits personell reagiert haben.

Ried (8 Punkte) liegt nach der Punkteteilung vor dem Start der zehn Partien umfassenden Qualifikationsgruppe nur knapp vor der Admira (7), hat aber nach vorne Altach (10), St. Pölten (10), die Austria (12) und Hartberg (14) in Sichtweite. Erster Gegner ist nach der Länderspielpause am 3. April zu Hause Hartberg.

red/apa