Presse: DFB-Team "insgesamt flauschig"

Das DFB-Team startete mit einem Sieg in die WM-Qualifikation

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ist mit einem Sieg in die WM-Qualifikation gestartet. Beim ersten Einspielen für die EM im Sommer bezwang das Team von Bundestrainer Joachim Löw Island am Donnerstag mit 3:0 (2:0). Leon Goretzka (3.), Kai Havertz (7.) und Ilkay Gündogan (56.) erzielten die Tore beim Geisterspiel in Duisburg. So reagierte die Presse auf den Start nach Maß des DFB-Teams.

Bild: "Pass-Gala bei Jogis erstem Abschieds-Sieg! 128 Tage nach der 0:6-Blamage gegen Spanien meldet sich das DFB-Team mit breiter Brust zurück. Im ersten Quali-Spiel für die WM in Katar 2022 gewinnt Deutschland locker 3:0 gegen Island."

kicker: "Dank frühem Doppelschlag: DFB-Team startet standesgemäß ins EM-Jahr. Die deutsche Nationalmannschaft ist erfolgreich ins Länderspieljahr 2021 gestartet. Zum Auftakt der WM-Qualifikation gewann das DFB-Team standesgemäß mit 3:0 gegen Island und legte dabei einen Auftakt aus dem Bilderbuch hin."

SZ: "Insgesamt flauschig. Die Sache hätte stachlig werden können, darauf hatten sich die Experten mit dem Blick auf den mutmaßlich bärtigen Gegner verständigt, aber der Bundestrainer hatte bei seinem Comeback nach vier Monaten Länderspielabstinenz keinen Anlass, den Abend kratzig zu finden. Beim WM-Qualifikationsspiel gegen Island durfte er es sich stattdessen frühzeitig gemütlich machen, denn seine Mannschaft räumte schon nach wenigen Minuten den Verdacht aus, der Abend könne Kummer und Sorgen bringen. Die Deutschen führten unter der strengen und geradlinigen Anleitung ihres Hauptmanns Joshua Kimmich bereits nach sieben Minuten 2:0 und ließen auch in der folgenden Zeit keine Zweifel daran, dass ein anderer Ausgang als ein klarer Heimsieg in Betracht käme."

FAZ: "Deutschland setzt ein Zeichen. Im ersten Spiel nach der Rücktrittsankündigung von Bundestrainer Joachim Löw startet die deutsche Nationalmannschaft furios und gewinnt verdient. Ein wichtiges Statement gibt es schon vor dem Anpfiff. Das erste Zeichen setzten die Deutschen unmittelbar vor dem Anpfiff. Als sie nach den Hymnen ihre Jacken ablegten, kamen schwarze Shirts zum Vorschein, die jeweils groß mit einem Buchstaben in Weiß bedruckt waren. 'Human Rights' ergab das in der Gesamtschau der elf Spieler und Lettern – Menschenrechte. Das war durchaus als eine Botschaft in Richtung Qatar, umstrittener WM-Gastgeber im nächsten Jahr, gemeint und lag auf der Hand angesichts einer ähnlichen Aktion der Norweger am Vortag."

RTL: "DFB-Elf fiedelt Island ab. Was für eine Antwort an alle Kritiker, was für ein Auftakt in die WM-Qualifikation: Die deutsche Nationalmannschaft ist mit einem souveränen Sieg in die Abschiedstournee von Bundestrainer Joachim Löw gestartet. Gegen Außenseiter Island feierte die Elf einen 3:0 Erfolg. Dabei setzte Löw in der Anfangsformation unter anderem auf Emre Can, Kai Havertz und Leroy Sané."

n-tv: "Tore, Wucht, Spaß gegen Island. DFB-Elf zeigt starke Reaktion nach Spanien-Debakel."

Spiegel online: "Deutschland gewinnt Spiel eins nach Löws Rücktrittsankündigung. Mit diesem Auftritt dürfte der bald scheidende Bundestrainer Joachim Löw zufrieden gewesen sein: Gegen Island war den deutschen Fußballern ihre Motivation anzumerken – nach sieben Minuten führte sie bereits 2:0."

Welt: "Kimmich führt Deutschland zum überzeugenden Sieg. Der deutschen Fußball-Nationalelf ist die Wiedergutmachung für das 0:6 in Spanien gelungen. Die Mannschaft von Joachim Löw startete mit einer beeindruckenden Leistung ins EM-Jahr. Den Grundstein zum Sieg über Island legte der Bayern-Block."