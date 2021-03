Juve-Star Morata: Haaland "drückt" sich zu seinen Toren

RHR-FOTO / Dennis Ewert via www.imago-images.de

Spielten in der Champions League gegeneinander: PSG-Ass Mbappé und BVB-Stürmer Haaland

Wer ist der bessere Angreifer: BVB-Goalgetter Erling Haaland oder PSG-Star Kylian Mbappé? Álvaro Morata von Juventus weiß, wen er wählen würde.

"Ich glaube, dass Mbappé mehr gezeigt hat als Haaland", sagte Morata, selbst von Beruf Mittelstürmer, bei "Cadena Ser" am Rande des WM-Qualifikationsspiels der spanischen Nationalmannschaft gegen Griechenland (1:1).

Beide seien komplett unterschiedliche Spielertypen. Der Dortmunder Stürmer sei "eine Maschine" und gebe immer 100 Prozent. Freunde, die gegen Haaland spielen, würden zudem berichten, "dass er die Tore erzielt, indem er sie wegdrückt".

Allerdings, räumte der Juve-Star ein, habe Haaland auch die "physische Kraft", um "wie ein Pferd" in der Schlussphase einer Partie einen Sprint über 20 Meter anzuziehen. "Als Mittelstürmer wird Haaland derjenige sein, der in den kommenden Jahren im Weltfußball dominiert."

Sein persönlicher Favorit sei jedoch Kylian Mbappé von Paris Saint-Germain, ein "Ausnahmekönner in jeglicher Hinsicht: Er kann dribbeln, hat Kraft und Qualität." Zudem kenne er den Franzosen persönlich und komme sehr gut mit ihm aus, so Morata weiter.

Mbappé mit deutlich besserer Titel-Ausbeute

Weltmeister Mbappé, beim Turnier in Russland als bester junger Spieler ausgezeichnet, wurde 2017 zum "Golden Boy" als besten U21-Spieler Europas gewählt. Zudem ist er Frankreichs Fußballer der Jahre 2018 und 2019. In den vergangenen zwei Spielzeiten der Ligue 1 gewann er die Torjägerkanone, aktuell ist er in der Rangliste mit 20 Treffern erneut ganz vorne. Hinzu kommen vier Meistertitel, einer mit der AS Monaco und drei mit PSG, sowie zwei Pokalsiege.

Der Norweger Erling Haaland kann eine solche Ausbeute noch nicht vorweisen, darf sich allerdings ebenfalls "Golden Boy" (2020) nennen. Der Angreifer konnte mit RB Salzburg eine Meisterschaft und einen Pokalgewinn feiern, bei der U20-Weltmeisterschaft von 2019 war der heute 20-Jährige mit neun Toren bester Schütze.

Für den BVB erzielte er seit seinem Wechsel im Winter 2020 sagenhafte 49 Tore in 49 Pflichtspielen.