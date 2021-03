Friedrich mit klarer Derby-Ansage vor dem Union-Duell

O.Behrendt via www.imago-images.de

Arne Friedrich freut sich schon aufs Berliner Stadtderby

In einer Woche steht in der Fußball-Bundesliga das Hauptstadtderby zwischen dem Tabellensiebten 1. Union Berlin und dem -14. Hertha BSC auf dem Programm (4. April ab 18 Uhr).

Während die Gastgeber aus Berlin-Köpenick sogar noch vom Europapokal träumen dürfen, geht es für die Alte Dame in den letzten acht Spielen der Saison 2020/2021 nur noch um das Überleben in der Bundesliga.

Herthas Sportdirektor Arne Friedrich weiß, dass die Lage seines Klubs trotz des jüngsten 3:0-Siegs gegen Bayer Leverkusen und dem Verlassen der direkten Abstiegsplätze noch immer äußerst prekär ist: "Wir sind weder blauäugig noch dumm! Wir stecken immer noch in der gleichen, gefährlichen Situation wie vor dem Spiel, haben noch gar nichts erreicht", betonte der 41-Jährige im Gespräch mit der "Bild".

Ein Sieg im Hauptstadtduell sei daher umso wichtiger, um den nächsten Befreiungsschlag zu landen. Dennoch ist der Respekt vor dem Stadtrivalen in den vergangenen Monaten noch größer geworden, nachdem Union schon seine zweite formidable Bundesliga-Saison spielt: "Wir müssen anerkennen, dass Union in dieser Saison sehr gut gearbeitet hat. Union steht auf einem sehr guten Tabellenplatz und wir stecken im Abstiegskampf. Deshalb sind für uns jetzt die drei Punkte das Wichtigste."

Obwohl beim Blick auf die Tabelle eindeutig ist, wer momentan die Vorherrschaft in der Hauptstadt innehat, betonte der langjährige Hertha-Verteidiger: "Für mich gibt es nur einen Verein in dieser Stadt, ich bin blau-weiß! Tabellarisch ist Union zwar gerade vor uns, im Vergleich über die Jahre haben wir aber die Nase vorn."

Hertha landete 3:1-Sieg im Hinspiel gegen Union

Das Hinspiel-Derby konnte Hertha BSC noch mit 3:1 für sich entscheiden. Auch dieses Mal hofft Ex-Profi Friedrich wieder auf einen Dreier. Es wäre erst der siebte für seinen Klub in der laufenden Saison.

"Wir wollen und müssen jetzt in der Liga weiter Spiele gewinnen, je schneller desto besser", stellte Friedrich klar. Mittelfristig gelte weiterhin die Zielsetzung, dass der Traditionsverein aus der Hauptstadt endlich deutlich weiter oben in der Tabelle angreifen will. Dafür muss in den kommenden Wochen aber zunächst mal das Fortwähren in der Bundesliga gesichert werden.

Nach dem Stadtduell bei Union Berlin geht es für die Hertha mit den Spielen gegen Gladbach, Mainz 05, den SC Freiburg und den FC Schalke weiter.