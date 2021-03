Desaströse Schalker "jagen" nächsten Tasmania-Rekord

Neundorf/Kirchner-Media via www.imago-images.de

Die Erstliga-Lichte gehen beim FC Schalke 04 allmählich aus

An den Klassenerhalt glaubt beim abgeschlagenen Tabellenletzten der Fußball-Bundesliga FC Schalke 04 wohl niemand mehr. Zu groß ist der Rückstand acht Spieltage vor Saisonende auf einen Nicht-Abstiegsplatz, zu schlecht sind aber vor allem die Leistungen der Königsblauen in den letzten Wochen.

Auch Dimitrios Grammozis konnte als fünfter Cheftrainer der laufenden S04-Saison keine Wende mehr herbeiführen, holte in seinen ersten drei Bundesliga-Spielen auf der Knappen-Bank ein mageres Pünktchen beim 0:0 gegen den 1. FSV Mainz 05.

In den Partien danach ließ der FC Schalke beim 0:5 in Wolfsburg und 0:3 gegen Borussia Mönchengladbach erneut die nötige Bundesliga-Tauglichkeit vermissen. Die Performances der Schalke sind so schlecht, dass sie nun erneut einen Allzeit-Negativrekord der Bundesliga-Historie brechen könnten.

Erst zweimal hatte es in der über 50-jährigen Geschichte des Fußball-Oberhauses den Fall gegeben, dass Mannschaften mit nur zwei Siegen aus 34 Spieltagen abgestiegen sind. Diesen traurigen Rekord teilen sich bisher Tasmania Berlin und der Wuppertaler SV. In den Saisons 1965/1966 (Tasmania) und 1974/1975 (Wuppertal) gab es lediglich zwei Saisonsieg für die beiden bis dato schlechtesten Bundesliga-Mannschaften aller Zeiten.

FC Schalke: Weniger Saisonsiege als Tasmania und Wuppertal?

Acht Spieltage vor Ende der aktuellen Spielzeit schickt sich der FC Schalke 04 nun ernsthaft an, diesen Wert zu unterbieten. In 2020/2021 bringt es das Team aus dem Ruhrgebiet auf gerade einmal einen Sieg, bei sieben Unentschieden und 18 Niederlagen.

Kommt in den letzten acht Meisterschaftsspielen nicht noch mindestens ein weiterer Erfolg dazu, hat S04 einen neuen, traurigen Bundesliga-Negativrekord aufgestellt.

Die Vergleiche mit Tasmania Berlin begleiten die Schalker schon die gesamte Saison. Erst jüngst wurde auf dem Trainingsgelände wieder ein Banner aufgehängt, in der die Schalke-Profis süffisant mit Verweis auf die desaströse Tasmania-Statistik gefragt wurde: "Schafft ihr Söldner das?"

#Schalke - ein neues Plakat wehte in dieser Woche auf Schalke - dieses Mal richtet sich die Fan-Wut gg die Spieler des #S04

(Pic: Netzfund) pic.twitter.com/QdWXkc7akz — Dirk g. Schlarmann (@Sky_Dirk) 26. März 2021

Der FC Schalke hat in dieser Saison nur gegen die TSG 1899 Hoffenheim gewonnen, die Anfang Januar mit 4:0 geschlagen wurde. Schon damals "jagten" die Gelsenkirchener einen Rekord des historisch schlechten Hauptstadt-Klubs, der 1965/1966 insgesamt 31 Spiele in Folge ohne Sieg geblieben waren. Schalke stand bis zu dem Hoffenheim-Erfolg bei 30 Partien.

Immerhin: Einen neuen Punkte-Negativrekord kann der designierte königsblaue Absteiger schon nicht mehr aufstellen. S04 hat im Moment zehn Zähler auf dem Konto, ebenso viele wie Tasmania in seiner einzigen Bundesliga-Saison vor 55 Jahren.