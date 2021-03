Bosnischer Nationaltrainer mit Corona infiziert

via www.imago-images.de

Ivaylo Petev hat sich mit dem Coronavirus infiziert

Bosniens Fußball-Nationaltrainer Ivaylo Petev ist positiv auf Corona getestet worden. Das gab der Verband am Samstag bekannt.

Die Mannschaft und ihre Betreuer waren nach dem WM-Qualifikationsspiel gegen Finnland am vergangenen Mittwoch (2:2) getestet worden, neben Petev hat es aber offenbar keine weiteren Infektionen gegeben.

Petev, der das Team im Januar übernommen hatte, "fühlt sich gut und hat keine Symptome", hieß es in einem Statement.

Am Samstagabend (18:00 Uhr) trifft Bosnien in einem Freundschaftsspiel auf Costa Rica, am Mittwoch empfängt die Mannschaft in Gruppe D Weltmeister Frankreich zum zweiten Qualifikationsspiel (20:45 Uhr).