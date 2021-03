Müller über schwierige Bayern-Zeit: "Schwache Momente"

ULMER via www.imago-images.de

Beim FC Bayern noch immer unersetzlich: Thomas Müller

Für die laufende Länderspielphase wurde Thomas Müller von Bundestrainer Joachim Löw noch nicht wieder berufen. Seine freie Zeit nutzte der Star des FC Bayern, um sich ausführlich zu Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft des Rekordmeisters zu äußern.

Im Gespräch mit der britischen Zeitung "Mail on Sunday" gewährte der 31-Jährige Einblick in sein Leben als Führungsspieler bei einem der größten Fußball-Klubs der Welt.

"Du wirst in einem Jahr beim FC Bayern drei Jahre älter. Die Intensität ist sehr hoch, auch medial. Jedes unserer Freundschaftsspiele läuft im deutschen Fernsehen, du hast keine Ruhezeit", erklärte Müller, der nach eigener Aussage unter ständiger Beobachtung steht: "Jeder Fehlpass, jeder Fehlschuss hat zur Folge, dass alle sagen: 'Oh, Thomas Müller spielt nicht gut.'"

Seinem Dasein als Sport-Promi kann der Routinier aber durchaus auch Positives abgewinnen. "Es ist stressig, aber ich liebe es. Wenn man lange in der Branche ist, wird man etwas süchtig nach diesem Druck und es ist schwer, nach der Karriere etwas zu finden, was dir dasselbe Adrenalin gibt. Aber was soll das sein? In die Berge fliegen und mit Skiern aus einem Hubschrauber zu springen?", witzelte Müller, der in München seit mehr als zehn Jahren eine Institution ist.

Pep Guardiola trat Stars des FC Bayern "in den Arsch"

Beim FC Bayern hat der Offensiv-Allrounder unter der Crème de la Crème der Fußball-Welt trainiert. Louis van Gaal, Jupp Heynckes, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und natürlich Pep Guardiola waren einige der namhaftesten Übungsleiter beim Branchenprimus.

An die Zeit unter Guardiola denkt Müller besonders gerne zurück. "Es war unser Pfund, dass Pep nach unserem großen Sieg 2013 gekommen ist. Jupp Heynckes ist in Ruhestand gegangen und Pep hat alles getan, um erfolgreich zu sein", so der Weltmeister von 2014: "Wir hatten also keine Zeit, uns auf unseren Lorbeeren auszuruhen, denn Pep hat uns in jeder Trainingseinheit in den Arsch getreten, weil er der Welt zeigen wollte, dass er es auch in dieser neuen Liga packen würde. Das war in dieser Zeit wichtig, um Meister zu werden." Guardiola habe "immer einen Plan" gehabt.

"Schwache Momente" beim FC Bayern nach Guardiola-Abgang

Umso komplizierter sei die Phase nach Guardiolas Abschied 2016 gewesen. "Nach Pep hatten wir zwei oder drei Jahre, in der andere Teams ihre Chance hatten - so wie auch im vergangenen. Wir hatten schwache Momente, auch schwache Wochen, aber sie haben es nicht ausgenutzt. Vielleicht hatten wir ein bisschen Glück, vielleicht waren wir aber auch einfach besser", sinnierte der 31-Jährige.

Aktuell sorgt Müllers mögliche Rückkehr in die Nationalmannschaft immer wieder für Schlagzeilen. Angeblich soll der erfahrene Titelhamster zur EM im Sommer in den Kreis der DFB-Auswahl zurückkehren.

Angesprochen auf seinen Vereinskollegen Jamal Musiala, der gerade erst vom englischen zum deutschen Verband gewechselt ist, sagte Müller: "Ich hoffe, es gibt eine Chance, dass wir uns bei der EM sehen. Aber wir müssen sehen, was die nächsten Wochen bringen."