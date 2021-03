Bremer von Kohfeldt-Spekulationen unbeeindruckt

Joachim Sielski via www.imago-images.de

Kevin Möhwald (l.) von Werder Bremen spricht über Florian Kohfeldt (r.)

Werder Bremen steht in der Fußball-Bundesliga kurz vor dem Klassenerhalt. Während die Erstklassigkeit fast gesichert ist, halten sich Spekulationen um die Zukunft von Trainer Florian Kohfeldt. Der Übungsleiter soll bei Borussia Mönchengladbach auf dem Zettel stehen. Die Mannschaft zeigt sich von den Diskussionen offenbar unbeeindruckt.

"Das war kein Thema in der Kabine. Es ist normal, dass bei einem guten Trainer Gerüchte aufkommen", erklärte Kevin Möhwald gegenüber der "Bild". Einen Verbleib Kohfeldts halte der 27-Jährige für "wahrscheinlich".

Der Bremer Cheftrainer wurde in den vergangenen Wochen immer wieder mit Gladbach in Verbindung gebracht. Die Fohlen befinden sich nach dem angekündigten BVB-Wechsel von Marco Rose weiter auf der Suche nach einem Coach.

Darüber hinaus äußerte sich Möhwald zu Werders sportlicher Situation. Mit 30 Punkten rangieren die Norddeutschen momentan auf dem zwölften Platz. Der Vorsprung auf die Abstiegszone beträgt komfortable sieben Zähler.

"Wir sind auf jeden Fall nicht gerettet"

"Wir sind auf jeden Fall nicht gerettet, brauchen noch einige Punkte. Aber es geht nicht nur darum, was wir noch brauchen. Sondern wir müssen jedes Spiel so angehen, als ob wir es gewinnen wollen", sagte Möhwald zur Bremer Ausgangslage vor dem Saisonendspurt.

Dabei gehört der zentrale Mittelfeldspieler zum Stammpersonal der Hanseaten. "Ich habe einen hohen Anspruch an mich selbst. Ich bin der Erste, der sich nach einem schlechten Spiel die Meinung geigt. Ich habe schon noch ein paar Schritte zu gehen, in Köln zum Beispiel war ich einfach schlecht", erklärte Möhwald über seine persönliche Entwicklung: "Noch mehr Konstanz in meine Leistung zu bringen, das ist der nächste Schritt Richtung Führungsspieler."

Möhwald, dessen Vertrag bis 2022 läuft, hofft zudem auf einen Verbleib bei Werder Bremen.