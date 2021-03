FC Bayern und BVB buhlen um spanisches Top-Talent

unknown

Buhlen Hasan Salihamidzic und Michael Zorc um Fabio Blanco?

Fabio Blanco vom FC Valencia gilt als eines der größten Talente im spanischen Fußball. Im Sommer läuft der Vertrag des 17 Jahre alten Flügelstürmers aus. Kein Wunder, dass zahlreiche Topklubs die Fühler nach dem Spanier ausgestreckt haben - darunter auch der FC Bayern München und Borussia Dortmund.

Laut der "Mundo Deportivo" gehören die beiden Bundesligisten zu den Klubs, die Blanco nicht aus den Augen lassen. Demnach pflegen die Berater des Youngsters sogar gute Kontakte nach Deutschland.

Allerdings müssen sich der FC Bayern und der BVB wohl auf namhafte Konkurrenz gefasst machen. Auch Real Madrid, dem FC Barcelona, Manchester City, Manchester United, dem FC Chelsea, Juventus Turin und dem AC Mailand wird Interesse an Blanco nachgesagt.

Zuletzt hatten "Marca" und "Sport" übereinstimmend berichtet, dass ein Wechsel zum FC Barcelona am wahrscheinlichsten ist. Zwar würden die Verantwortlichen des FC Valencia alles versuchen, um den vielversprechenden Angreifer langfristig an den Klub zu binden, doch ein Abschied im Sommer sei so gut wie beschlossen.

Laut der "AS" hat es sogar schon konkrete Gespräche mit Barca und Real gegeben. Eine finale Entscheidung sei allerdings noch nicht gefallen.

Blanco wartet auf sein Debüt bei den Profis des FC Valencia

Blanco stammt aus der Jugendabteilung der Blanquinegros und läuft aktuell für die U19-Mannschaft auf. Bei den Profis durfte der Spanier bislang noch nicht ran.

Der Außenstürmer ist seit der U15 zudem fester Bestandteil der spanischen Nationalmannschaft, erzielte zuletzt in fünf U16-Spielen ein Tor.

Blancos Vertrag in Valencia läuft am Ende der Saison aus. Auf eine Verlängerung konnten sich beide Parteien noch nicht einigen. Der Angreifer besticht vor allem durch seine Schnelligkeit, gilt aber auch als zweikampfstark.