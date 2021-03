Markus Gisdol bekommt weitere Spiele beim Effzeh

Eduard Bopp via www.imago-images.de

Markus Gisdol bekommt noch zwei Spiele beim 1. FC Köln

Durch das 2:2 in seinem persönlichen Endspiel gegen Borussia Dortmund durfte Markus Gisdol den Trainerjob beim 1. FC Köln zunächst behalten. Die Spekulationen um die Zukunft des Coaches endeten damit aber nicht. Jetzt gibt es jedoch Anzeichen, dass sich der 51-Jährige vorerst zurücklehnen kann - jedenfalls ein bisschen.

Laut "kicker" soll Gisdol in den nächsten beiden Spielen auf der Bank sitzen. Konkret sind das die Partien beim Tabellendritten VfL Wolfsburg (kommenden Samstag, 15:30 Uhr) und das wichtige Kellerduell zuhause gegen den 1. FSV Mainz 05 am 28. Spieltag.

Klar sei aber auch: Gibt es eine dramatische Verschlechterung der Lage, würde Gisdol gefeuert werden. Vor dem Übungsleiter liegen also weitere Endspiele.

Untermauert wird diese Vermutung von der Tatsache, dass die Vereinsführung um Geschäftsführer Horst Heldt es auch nach dem Dortmund-Spiel vermied, Gisdol ein klares Mandat bis zum Saisonende zu erteilen.

Dass der ehemalige HSV-Trainer überhaupt noch im Amt ist, liege laut "kicker"-Bericht der vergangenen Woche letztlich auch an der Terminierung des zurückliegenden Spieltages. Hätte Köln im Abstiegskampf nicht vorlegen dürfen, sondern wäre schon vor Anpfiff mit den Siegen von Hertha BSC und Mainz 05 konfrontiert gewesen, so wäre der Punktgewinn wohl anders aufgenommen worden, lautet die These.

"Schwachsinn": Funkel wird nicht Coach des 1. FC Köln

Trotz der prekären Lage auf Tabellenrang 16 sei Gisdol jedoch bei den Spielern angesehen, so der "kicker". Das Gerücht, das das Fachmagazin zuletzt streute, dass mit Friedhelm Funkel ein konkreter Nachfolger bereits parat stehe, stimmt indes wohl nicht.

Entsprechende Spekulationen dementierte der ehemalige Coach von Fortuna Düsseldorf am letzten Donnerstag gegenüber "Sky" in aller Vehemenz: "Das ist alles Schwachsinn. Ich habe überhaupt keinen Kontakt zum 1. FC Köln. Ich habe lediglich gesagt, dass, wenn irgendjemand auf mich zukommt, ich mir das anhören werde."

Der "kicker" hatte zuvor berichtet, dass der Effzeh rund um das Schicksalsspiel des Noch-Trainers Gisdol bereits Gespräche mit anderen Kandidaten geführt habe. Die Verhandlungen mit Trainer-Routinier Funkel seien von Vereinsseite aus weitestgehend abgeschlossen, hieß es.

Weiter hatte das Blatt prophezeit, das Erfolgserlebnis gegen den BVB habe die Überlegungen rund um einen Trainerwechsel in der Domstadt verschoben. Funkel stünde aber weiter für ein Engagement am Rhein bereit, falls Gisdol zeitnah doch gehen müsse.