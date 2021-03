Werner von Löw "verwundert"?

HORSTMUELLER GmbH via www.imago-images.de

Timo Werner saß bei den Spielen der deutschen Nationalmannschaft zu Beginn nur auf der Bank

Bei den Spielen der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Island (3:0) und Rumänien (1:0) saß Timo Werner auf der Bank und wurde jeweils erst in den Schlussminuten eingewechselt. Mit seiner neuen Rolle im DFB-Team soll der Stürmer vom FC Chelsea offenbar alles andere als zufrieden sein.

Laut "Bild" hat Werner von Bundestrainer Joachim Löw keine Begründung für dein Reservisten-Dasein bekommen. Erst aus dem Fernsehen habe der 25-Jährige die Gründe für die Ausbootung erfahren. Darüber sei er "verwundert" und "enttäuscht", so das Boulevardblatt.

Gegen Island hatte Löw Werners Bankplatz mit dem tiefstehenden Gegner erklärt. Gegen Rumänien hätte der ehemalige Leipziger aber durchaus Platz gehabt. Dennoch erhielt Serge Gnabry vom FC Bayern den Vorzug in der Sturmspitze.

"Nach dem Island-Spiel war klar, dass wir nochmal mit der gleichen Aufstellung spielen", zitiert die "Bild" Löw: "Der Timo ist ein brandgefährlicher Spieler, der eine unglaubliche Schnelligkeit hat. Auch wenn er bei uns jetzt zwei Spiele nicht von Anfang an gespielt hat, wissen wir was er kann. Mit Timo bin ich sehr zufrieden. Er wird seine Chance logischerweise wieder bekommen, möglicherweise schon am Mittwoch." Dann trifft das DFB-Team in der WM-Qualifikation auf Nordmazedonien.

Werner stand bislang 37 Mal für die deutsche Nationalmannschaft auf dem Platz. Dabei erzielte er15 Tore.

Timo Werner vor Rückkehr in die Bundesliga?

Schon beim FC Chelsea lief es für Werner zuletzt nicht wirklich rund. Der Stürmer, für den die Blues 53 Millionen Euro an RB Leipzig überwiesen haben, hatte gerade zu Beginn Probleme bei seinem neuen Klub. Nach 39 Pflichtspielen stehen gerade einmal zehn Tore zu Buche. Hinzu kommen ebenso viele Vorlagen.

Zuletzt gab es sogar Gerüchte über eine Bundesliga-Rückkehr Werners. Das Portal "Football Insider" will erfahren haben, dass im innersten Kreis der Blues nur wenige damit rechnen, dass Werner seinen bis 2025 datierten Vertrag erfüllen wird.

Im Gegenteil: Es gebe die wachsende Erwartung, dass Werner "in den nächsten ein oder zwei Jahren" nach Deutschland zurückkehren werde, heißt es in dem Bericht weiter. Ein Wechsel könne sogar im kommenden Sommertransferfenster abgeschlossen werden.