Ex-Rapidler Korkmaz denkt ans Karriereende

GEPA pictures/ Christian Ort

Ümit Korkmaz könnte seine Karriere beenden

Einst galt Ümit Korkmaz als großer Hoffnungsträger im österreichischen Nationalteam, wurde für seine Technik und Schnelligkeit gelobt, doch in den letzten Jahren ist es still um den ehemaligen Rapid-Spieler geworden. Nun denkt der mittlerweile 35-Jährige über das Karriereende nach.

66 Einsätze in der österreichischen Bundesliga, dazu 37 Spiele in der deutschen Bundesliga sowie der türkischen Süper Lig und zehn Spiele für das österreichische Nationalteam. Ümit Korkmaz hat in seiner Karriere einiges erlebt, hat an der Heim-EM 2008 teilgenommen und sich auch außerhalb von Österreich einen Namen gemacht. In den letzten Jahren ist es allerdings still um den ehemaligen Edeltechniker geworden, mittlerweile kickt er in der Wiener Stadtliga bei Slovan HAC.

Über Rapid nach Deutschland

Dort rollt der Ball aufgrund der Corona-Pandemie allerdings längst nicht mehr, sollte die Saison abgebrochen werden, denkt der ehemalige Rapid Wien-Kicker über das Ende seiner Laufbahn als Fußballer nach, wie er gegenüber der "Krone" erklärt: "Wenn es so weitergeht, die Liga abgebrochen wird und ich keinen Lichtblick mehr sehe, werde ich meine Karriere beenden."

Seine Bundesliga-Debüt feierte Ümit Korkmaz vor knapp 15 Jahren, als er mit 19 Jahren beim Auswärtsspiel des SK Rapid gegen den SV Mattersburg eingewechselt wurde. Insgesamt folgten noch 61 weitere Pflichtspiele für die "Grün-Weißen", drei Tore und zehn Assists waren seine Ausbeute. Nach einer starken EM 2008 zog es ihn schließlich nach Deutschland zu Eintracht Frankfurt, wo er es aber auch aufgrund von Verletzungen nie zum absoluten Stammspieler brachte.

Nach weiteren Stationen in Bochum, Ingolstadt und in der Türkei bei Rizespor, kehrte er im Frühjahr 2017 nach Österreich zurück und heuerte beim SKN St. Pölten an. Dort war aber nach einem halben Jahr wieder Schluss, Korkmaz tourte durch das österreichische Unterhaus und landete schließlich bei Slovan HAC, für die er seit vergangenem Sommer aktiv ist.

Für den 35-jährigen Ex-Teamspieler ist die aktuelle Situation keine leichte, da sie ihm auch mental einiges abverlangt: "Dadurch bin ich aus dem Spiel-Rhythmus - zudem spüre ich in meinem Alter schon jeden Knochen." Doch ganz festlegen will sich der ehemalige Bundesliga-Kicker auf das Karriereende noch nicht: "Sollte die Saison noch gespielt werden, helfe ich Slovan natürlich gegen den Abstieg. Und vielleicht packt mich dann wieder die Lust!"

