Drei Optionen: Wie ersetzt Bayern Lewy?

Wer ersetzt Robert Lewandowski beim FC Bayern?

Weil Robert Lewandowski aufgrund einer Knieverletzung für das richtungsweisende Spiel gegen RB Leipzig am Samstag (18:30 Uhr) ausfallen wird, muss der FC Bayern umplanen. Wer könnte den Sturm-Star ersetzen? Drei Optionen bieten sich FCB-Trainer Hansi Flick.

Große Aufregung rund um München: Uli Hoeneß blieb laut eigener Aussage am Wochenende fast das Herz stehen, als er in seiner Funktion als RTL-Länderspielexperte erfuhr, dass sich Robert Lewandowski in der Partie seiner Polen gegen Andorra (3:0, zwei Treffer durch den FCB-Angreifer) am Knie verletzt hatte.

Die Sorgenfalten des Bayern-Ehrenpräsidenten verwundern kaum: Zu wichtig ist der amtierende Weltfußballer für den deutschen Rekordmeister. 35 Tore hat er in dieser Saison allein in seinen 25 Bundesliga-Einsätzen erzielt, der einst als unantastbar geltenden 40-Tore-Rekord von Gerd Müller ist in Reichweite.

Nun allerdings kommt dem 32-Jährigen eine bis zu vier Wochen lange Zwangspause in die Quere. Laut Klubangaben hat Lewandowski eine "Bänderdehnung im rechten Knie" erlitten und muss in der ganz heißen Saisonphase jetzt lange passen.

Robert Lewandowski hat sich eine Bänderdehnung im rechten Knie zugezogen. Der Stürmer des FC Bayern wird rund vier Wochen ausfallen.



Damit wird der Pole die immens wichtige Partie gegen Verfolger RB Leipzig verpassen und in jedem Falle auch den Viertelfinalauftakt in der Champions League gegen Paris Saint-Germain am Dienstag (21 Uhr).

So könnte Bayern-Coach Hansi Flick den FC Bayern ohne Robert Lewandowski ins Rennen schicken:

Eric Maxim Choupo-Moting: Der Eins-zu-eins-Ersatz

Möchte Flick am gut geölten Grundgerüst des deutschen Rekordmeisters mit Leroy Sané und Serge Gnabry auf den Flügeln möglichst wenig ändern, könnte er Eric Maxim Choupo-Moting als Lewandowski-Ersatz nominieren.

Der erfahrene 32-Jährige wurde im letzten Sommer genau für diese Aufgabe geholt und erwies sich in der bisherigen Saison als verlässlicher und vor allem stiller Backup.

Fünf Tore hat der Deutsch-Kameruner in seinen 24 meist kurzen Einsätzen wettbewerbsübergreifend erzielt. Sechs Mal durfte er bislang von Beginn an aufs Feld, mal als Stoßstürmer, mal hinter Lewandowski und auch auf den Flügeln.

Sollte Flick Choupo-Moting für seine Mannschaftsdienlichkeit belohnen und in der Angriffsmitte auf ihn setzen, hätte er zudem eine größere Zahl frischer Spieler für die Außenbahnen zur Verfügung, die als Joker kommen könnten.

Thomas Müller: Der Allrounder

Falls Flick jedoch eher Thomas Müller als Lewandowski-Ersatz in Betracht zieht, würde dies die Statik des Bayern-Spiels vermutlich ein wenig verändern.

Denkbar wäre dann, dass sich Müller und Serge Gnabry die offensive Rolle in der Angriffsmitte teilen - mit etwas mehr Freiheiten für Müller - und Kingsley Coman dafür die linke Außenbahn beackert.

Allerdings ist es fraglich, ob Flick Müller tatsächlich in die vorderste Front beordert. Denn der Bayern-Coach sieht die Stärken des 31-Jährigen seit jeher eher hinter den Spitzen, wo Müller seine Fähigkeiten am besten einbringen kann, wenn er aus der Tiefe kommt.

Flexibel genug für die Aufgabe wäre der Weilheimer allemal. Sein Einfluss auf das Spiel würde jedoch leiden.

Das Modell Nationalmannschaft

Möglicherweise verzichtet Flick auch auf einen klassischen Mittelstürmer und schickt - wie Bundestrainer Joachim Löw in der WM-Qualifikation gegen Island und Rumänien - eine offensive Dreierreihe ins Spiel gegen die Roten Bullen.

Nach Vorbild des DFB-Teams würde Serge Gnabry in der Mitte für Gefahr sorgen, die Außen würden durch Leroy Sané und Kingsley Coman besetzt werden.

Thomas Müller würde in diesem Fall zusammen mit Leon Goretzka und Joshua Kimmich eine Reihe dahinter etwas defensiver agieren. David Alaba, der am letzten Spieltag gegen den VfB Stuttgart noch im defensiven Mittelfeld auflief, muss aufgrund der Ausfälle in der Verteidigung (5. Gelbe für Jérôme Boateng, Rotsperre für Alphonso Davies) wohl ohnehin zurück in die letzte Abwehrreihe.

Egal für welche Variante sich Flick am Ende entscheidet, an der Favoritenrolle der Münchner dürfte der Ausfall von Lewandowski am Samstag kaum etwas ändern. Das sieht auch Leipzigs Sportdirektor Markus Krösche so. "Bayern wird auch ohne Lewandowski eine schlagkräftige Mannschaft auf den Platz kriegen", sagte Krösche gegenüber "Bild".

Chris Rohdenburg