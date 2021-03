Kehl hofft auf EM-Teilnahme von Reus: "Hätte es verdient"

Joachim Bywaletz

Laut Sebastian Kehl (m.) steht Marco Reus (l.) dem BVB wieder zur Verfügung

Marco Reus steht nach einer auskurierten Prellung am Fußgelenk bei Borussia Dortmund vor dem Comeback. Lizenzspieler-Leiter Sebastian Kehl freut sich über die Rückkehr des BVB-Kapitäns und wünscht ihm die Teilnahme an der Europameisterschaft.

Marco Reus ist bei den Schwarz-Gelben in das Training zurückgekehrt. Kehl geht davon aus, dass der offensive Mittelfeldspieler ebenso wie Raphael Guerreiro im richtungsweisenden Duell gegen Eintracht Frankfurt wieder zur Verfügung steht.

"Er ist unser Kapitän und natürlich wichtig. Er hatte vor seiner Verletzung eine sehr, sehr stabile, gute Phase", erklärte der 41-Jährige gegenüber der "WAZ": "Wir brauchen Marco in einer guten Verfassung um die nächsten Wochen erfolgreich zu gestalten."

Aktuell rangiert der BVB mit 43 Punkten auf dem fünften Platz und somit vier Zähler hinter Eintracht Frankfurt. Aufgrund dessen gilt für die Dortmunder am Samstag: Verlieren verboten! Schließlich möchte der Revierklub wieder in die Champions League.

BVB gegen Eintracht Frankfurt unter Druck

"Das erhöht den Druck, auch zu liefern", sagte Kehl zur brisanten Tabellenkonstellation. Diese Situation sei für den BVB aber nicht neu, versicherte der Funktionär. "Unsere Mannschaft ist gut genug die Qualifikation für die Königsklasse noch zu erreichen", sagte Kehl.

Bei diesem Vorhaben soll in den kommenden Wochen auch Reus helfen. Kehl sieht im 31-Jährigen nicht nur einen wertvollen Spieler für den BVB. "Marco ist in meinen Augen für die Nationalmannschaft immer ein Thema", meinte der designierte Zorc-Nachfolger zu Reus' EM-Chance.

Kehl glaubt weiterhin an eine Nominierung des BVB-Profis, der wegen seiner mittlerweile ausgestandenen Verletzung derzeit im DFB-Aufgebot fehlt.

"Er hätte es auch verdient, dass er seine Nationalmannschaftskarriere mit der EM fortführen kann. Aber Marco weiß selbst, dass die Leistung in den Vereinen in den nächsten Wochen dafür entscheidend sein wird", so Kehl.