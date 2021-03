Offiziell! Peter Knäbel wird neuer Schalke-Sportchef

Jürgen Fromme

Peter Knäbel wird beim FC Schalke eine neue Rolle bekommen

Peter Knäbel soll den FC Schalke ab sofort als neuer Vorstand Sport und Kommunikation aus der Krise führen. Das gaben die Königsblauen am Mittwoch bekannt.

Knäbel tritt damit die Nachfolge vom zurückgetretenen Jochen Schneider an. Bereits seit Ende Februar hatte der nun fest installierte Sportchef den Posten interimsmäßig übernommen. Knäbel wurde vom Aufsichtsrat einstimmig gewählt.

"Wir haben großes Vertrauen, dass er den Umbau der Lizenzspielerabteilung erfolgreich leiten wird", begründete Dr. Jens Buchta, Vorsitzender des Schalker Kontrollgremiums, die Beförderung Knäbels. Seine Arbeit sei geprägt "von strategischem Denken und einer klaren Handschrift", lobte Buchta.

Knäbel will Schalke in eine erfolgreiche Zukunft führen

Knäbel selbst sagte zu seiner Beförderung: "In meinen bisherigen drei Jahren auf Schalke habe ich den Verein sehr umfassend und intensiv kennenlernen dürfen und weiß, was die Mitarbeiter inner- und außerhalb des Lizenzspielerbereiches bewegt. Ihnen haben wir eine ebenso große Verantwortung wie auch unseren mehr als 150.000 Mitgliedern und unseren unzähligen Fans gegenüber."

Er werde gemeinsam mit seinen Mitarbeitern alles dafür tun, um die Zukunft des Klubs erfolgreich zu gestalten, versprach der neue Sportchef. "Erste wichtige Schritte" sei man dahingehend in den letzten Wochen bereits gegangen, sagte der 54-Jährige, der seit April 2018 als Technischer Direktor Nachwuchs und Entwicklung bei den Knappen tätig war.

Einstimmige Entscheidung im Aufsichtsrat: Peter Knäbel ist neuer Vorstand Sport und Kommunikation des #S04.



Dass sich der FC Schalke letztlich für die interne Lösung entschied, kommt spätestens seit der Absage von Ralf Rangnick nicht überraschend. Die Gespräche mit dem ehemaligen Trainer waren auf spektakuläre Art und Weise geplatzt und ließen den Tabellenletzten der Bundesliga einmal mehr in einem schlechten Licht dastehen.