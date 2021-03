FC Bayern spielt Favoritenrolle runter

unknown

Will mit den Frauen des FC Bayern ins Halbfinale der Königsklasse: Trainer Jens Scheuer

Die Fußballerinnen des FC Bayern München wollen sich im Rückspiel des Champions-League-Viertelfinales nicht auf dem klaren 3:0 aus dem ersten Duell gegen den FC Rosengård ausruhen.

"Wir werden nicht auf ein knappes Ergebnis oder ein Unentschieden setzen, sondern auch das Rückspiel mit vollem Fokus und klarem Siegeswillen angehen", verkündete Trainer Jens Scheuer vor dem Königsklassen-Duell am Donnerstag (19:00 Uhr) in Schweden.

Die Münchnerinnen haben in dieser Saison bislang alle ihre 25 Pflichtspiele in den drei Wettbewerben gewonnen und sind daher auch beim Rückspiel in Skandinavien großer Favorit. Sie wollen zum zweiten Mal in ihrer Geschichte nach 2019 in das Champions-League-Halbfinale.

Ein Selbstläufer werde die Aufgabe aber nicht, warnte Torhüterin Laura Bernkarth. "Rosengård hat auch gezeigt, dass sie fußballerisch einiges draufhaben", sagte die deutsche Nationalspielerin. "Für den Moment ist noch nichts gewonnen." Bayern werde auf Sieg spielen. Das Match werde anders ablaufen als das Hinspiel in München. "Rosengård muss mehr riskieren. Das mischt die Karten neu", sagte die Keeperin.