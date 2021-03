ÖFB-Teamspieler mit Transparent für Menschenrechte

GEPA pictures/ Philipp Brem

Österreichs Nationalteam hat am Mittwochabend erstmals öffentlich auf die Menschenrechtslage beim nächsten WM-Gastgeber Katar Bezug genommen. Die Nationalspieler präsentierten vor dem Schlager der WM-Qualifikation in Wien gegen Dänemark während der Hymnen ein Transparent mit der Aufschrift "Menschenrechte schützen" in Weiß auf rotem Grund.

Der Verband von ÖFB-Gegner Dänemark hatte schon vor seinem vergangenen Quali-Spiel gegen die Republik Moldau (8:0) eine Stellungnahme abgegeben, die WM in Katar auszurichten nicht für die richtige Entscheidung zu halten. Die dänischen Spieler trugen auch in Wien beim Mannschaftsfoto Aufwärmshirts mit der Aufschrift "Football Supports Change" (Fußball unterstützt Veränderung).

apa