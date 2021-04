BVB-Bosse nehmen ihre Stars in die Pflicht

Christian Schroedter via www.imago-images.de

Sebastian Kehl (l.) und Michael Zorc vom BVB

Neben dem Bundesliga-Topspiel zwischen RB Leipzig und dem FC Bayern München am Samstagabend (ab 18:30 Uhr) steht auch das Verfolgerduell zwischen Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt (ab 15:30 Uhr) am 27. Spieltag in der Fußball-Bundesliga im Fokus.

Für den Tabellenfünften aus Dortmund ist es die vielleicht letzte Gelegenheit, sich mit einem Sieg gegen den -vierten aus Frankfurt wieder näher an die Champions-League-Plätze heranzupirschen.

Geht das Heimspiel gegen die Hessen verloren, wäre die Eintracht bereits sieben Punkte enteilt - eine Vorentscheidung in Sachen Qualifikation für die Königsklasse, die dem BVB um die 30 Millionen Euro zusätzlich einbringen würde.

Aus der großen Bedeutung der Partie am Samstag macht Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc im Vorfeld überhaupt keinen Hehl: "Es reicht ein Blick auf die Tabelle um die Brisanz dieses Spiel zu erkennen."

BVB will gegen Frankfurt liefern

Das Verpassen der Königsklasse hätte nicht nur unmittelbare finanzielle Konsequenzen hinsichtlich deutlich geringer ausfallender Einnahmen in der Europa League. Auch perspektivisch wäre es für die Bosse der Schwarz-Gelben viel schwieriger, hochkarätige Spieler nach Dortmund zu transferieren oder auch vom Verbleib im Klub zu überzeugen.

"Wir wissen, dass wir einiges bewegen können – und wir wollen liefern", wird Sebastian Kehl, Leiter der Lizenzspielerabteilung beim BVB, im "kicker" zitiert.

Die Borussen wollen es unbedingt besser machen als im Hinspiel, als Anfang Dezember beim 1:1 nur eine Punkteteilung heraussprang. Torschütze damals zum Ausgleich nach der Pause war übrigens Giovanni Reyna, der sich unter Cheftrainer Edin Terzic seit Wochen außer Form befindet und sich im Ligaendspurt wird steigern müssen.

Seit dem 18. Spieltag und der 2:4-Auswärtspleite bei Borussia Mönchengladbach steht der BVB nun schon nicht mehr auf einem Champions-League-Platz. Nach Wunsch der Schwarz-Gelben soll sich das schon in wenigen Spieltagen wieder geändert haben.