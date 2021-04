Terzic schwärmt von SGE-Offensive - BVB-Trio zurück

Christian Schroedter via www.imago-images.de

BVB: Terzic und Zorc blicken auf das Duell gegen Eintracht Frankfurt

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund blickt auf das wichtige Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt am Samstag (15:30 Uhr). Dabei steht für den BVB nichts weniger als die Qualifikation für die Champions League auf dem Spiel. Trainer Edin Terzic kann auf die Rückkehr drei zuletzt fehlender Spieler setzen und warnte zugleich vor den Stärken des Gegners.

Kapitän Marco Reus, Linksverteidiger Raphael Guerreiro und Rechtsverteidiger Mateu Morey stehen vor einer Rückkehr in den Spieltagskader. "Rafa und Marco haben diese Woche gut trainiert, sodass wir davon ausgehen, dass sie eine Option sind fürs Wochenende." Das intensive Training vom Mittwoch hätten beide "gut verpackt".

Morey konnte zwar noch nicht alle Einheiten absolvieren und soll bis zum Spiel am Samstag genau beobachtet werden. "Aber das sieht gut aus."

Zu den Langzeitverletzten Marcel Schmelzer, Axel Witsel und Dan-Axel Zagadou kommen noch Jadon Sancho und Youssoufa Moukoko hinzu. "Bei Jadon hoffen wir, dass sich das in den nächsten sieben bis zehn Tagen noch einmal verändern wird. Bei Youssoufa müssen wir noch genauere Untersuchungen abwarten." Moukoko kam mit einer Schienbeinprellung von der Reise mit der U21-Nationalmannschaft zurück.

Vor dem Gegner aus Frankfurt, der vor der Partie vier Punkte mehr auf dem Konto hat und den begehrten vierten Platz in der Tabelle einnimmt, zeigte Terzic großen Respekt. Allen voran Topstürmer André Silva gilt es aufzuhalten. "Ein sehr guter Spieler mit sehr guter Form. Er hat eine außergewöhnliche Quote. Dazu haben sie in Luka Jovic auch noch einen guten Back-up. Sie sind offensiv sehr flexibel."

Zorc über Watzke: Hatte "zwischendurch auch einen anderen Plan"

Zur Bedeutung des Spiels meinte der Fußballlehrer: "Es ist ein unglaublich wichtiges Spiel, das zeigt die Tabellenkonstellation. Am Ende der Saison wird man sehen, wie wichtig es war. Aber es ist natürlich richtungsweisend mit Blick auf unser Saisonziel."

Unterdessen unterstrich Sportdirektor Michael Zorc die Bedeutung der kürzlich bekannt gegebenen Vertragsverlängerung von Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke. "Ich freue mich für den Klub, dass Aki - der zwischendurch auch mal einen anderen Plan hatte - bleibt. Das ist von herausragender Bedeutung. Er ist der Kopf des Gremiums."

Zorc selbst wolle seinen Entschluss, dem BVB nach Ablauf seines Vertrags nicht mehr als Sportdirektor zur Verfügung zu stehen nicht ändern. "Meine Entscheidung ist sehr langfristig gereift und steht fest."

Die wichtigsten Aussagen der Pressekonferenz zum Nachlesen:

+++ Wie enttäuschend war das Spiel? +++

Zorc: Ich habe es im Nachgang gehört: Es war die erste Niederlage in einer WM-Quali seit 20 Jahren. Klar, es ist enttäuschend, aber auch ein Weckruf zur richtigen Zeit.

+++ Wie haben Sie die DFB-Niederlage verfolgt? +++

Zorc: Ich habe mir das auf der Couch liegend angeschaut. Ein Spiel, das es so auch schon mal beim BVB gab. Man hat die Torchancen nicht genutzt und den Gegner ins Spiel gebracht, der das dann sehr gut gemacht hat. Ich hatte erwartet, dass wir das Spiel drehen werden. Am Ende des Tages wurde die Leistung nicht auf den Platz gebracht.

+++ Wie sehen Sie die Verlängerung von Watzke? Denken Sie nun um? +++

Zorc: Ich freue mich für den Klub, dass Aki - der zwischendurch auch mal einen anderen Plan hatte - bleibt. Das ist von herausragender Bedeutung. Er ist der Kopf des Gremiums. Er steht für die sportlichen Ambitionen des Klubs. Meine Entscheidung ist sehr langfristig gereift und steht fest.

+++ Liegt Frankfurt dem BVB nicht? +++

Terzic: Es ist definitiv eine sehr physische, aggressive und erfahrene Mannschaft. Sie sind bei den Fouls und Karten vorne dabei, wollen das Spiel wild halten. Dafür müssen wir uns wappnen und Kontrolle bekommen.

+++ Endspiel für den BVB? +++

Terzic: Es ist ein sehr, sehr wichtiges Spiel, wie der Blick auf die Tabelle zeigt. Inwiefern das ein Endspiel ist, kann man noch nicht sagen. Aber wir können den Abstand verkleinern.

+++ Wie gut können Sie sich vorbereiten? +++

Terzic: Genauso gut, wie alle andere 17 Bundesligisten. Es ist natürlich nicht gut, wenn die Spieler erst langsam hier eintrudeln. Aber bei Frankfurt ist das ähnlich. Wir denken nur an Lösungen, nicht an Probleme.

+++ Wie wollen Sie André Silva stoppen? +++

Terzic: Er ist ein sehr guter Spieler, der in sehr guter Form ist. Das spiegelt sich in seiner Quote wider. Er hat große Qualitäten, ist der Spieler, der am häufigsten aufs Tor schießt bei Frankfurt. Und da gibt es ja noch einen wie Kamada oder Jovic. Sie sind sehr flexibel, können mit einer oder zwei Spitzen spielen. Es geht aber nicht nur um die Torschützen, sondern auch um die Assistgeber. Wenn wir uns nur auf einen Spieler konzentrieren, wird es schief laufen.

+++ Wie sehr nehmen die Länderspiele Einfluss? ++

Terzic: Das ist keine einfache Situation, weder aus der Sicht des Trainers noch aus der des Spielers. Aber wir können das nicht beeinflussen. Es geht darum, die beste Lösung zu finden. Bei Emre Can kommt hinzu, dass er ja nicht als Linksverteidiger eingeplant war bei der Nationalmannschaft. Dann kam aber der positive Corona-Fall.

+++ Wie steht es ums Personal? +++

Terzic: Fangen wir mit den Rückkehrern an. Rafa (Guerreiro) und Marco (Reus) haben gut trainiert, sodass wir davon ausgehen, dass sie eine Option sind fürs Wochenende. Sie haben das Training gut verpackt. Ähnlich sieht es aus bei Mateu Morey, da haben wir aber zuletzt auch etwas aufgepasst. Er kann eine Option sein. Zu den Langzeitverletzten kommen leider noch Jadon Sancho und Youssoufa Moukoko. Bei Jadon hoffen wir, dass wir da in den nächsten sieben Tagen näheres wissen.

+++ Los geht's! +++

Edin Terzic und Michael Zorc haben Platz genommen. Die Pressekonferenz von Borussia Dortmund vor dem Liga-Spiel gegen Eintracht Frankfurt kann beginnen.

