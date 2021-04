Moukoko-Verletzung "schlimmer als angenommen"

Herbert Bucco via www.imago-images.de

Youssoufa Moukoko wird dem BVB noch länger fehlen

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund wird wohl noch länger auf Toptalent Youssoufa Moukoko verzichten müssen.

"Die Verletzung ist schlimmer als bisher angenommen. Wir müssen den Heilungsprozess abwarten", sagte U21-Nationaltrainer Stefan Kuntz der "Bild".

Moukoko hatte bei der U21-EM in den vergangenen Tagen im Kader des DFB-Nachwuchses gestanden, aufgrund der Verletzung aber alle drei Gruppenspiele verpasst.

Der Teenager habe vor dem EM-Auftaktspiel gegen Co-Gastgeber Ungarn vergangenen Woche am Fuß verletzt. BVB-Trainer Edin Terzic kündigte an, dass Moukoko in den kommenden Tagen eingehend untersucht werde, "dann werden wir eine genaue Ausfallzeit definieren können".

Für das Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt am Samstag ist der Stürmer keine Option.