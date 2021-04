Jadon Sancho aus Dubai-Reha zurück

Anke Waelischmiller/SVEN SIMON via www.imago-image

Jadon Sancho arbeitet an seinem Comeback für den BVB

Seit dem Pokal-Halbfinal-Einzug von Borussia Dortmund Anfang März fehlt Jadon Sancho aufgrund einer Muskelverletzung. Der BVB-Angreifer hatte die Genehmigung erhalten, seine Reha in Dubai abzuhalten. Nun ist der Engländer zurück in Dortmund, wie "Ruhr Nachrichten" vermeldet.

Die Rückkehr von Jadon Sancho nach Deutschland ist ein erster Schritt in Richtung Comeback, wenngleich sich die BVB-Anhänger wohl noch etwas gedulden müssen. Zwei Wochen arbeitete der bis zur Verletzung so formstarke Flügelspieler in den Vereinigten Arabischen Emiraten an seiner Genesung.

Nach seiner Ankunft in Dortmund absolvierte er die notwenigen Corona-Tests und beratschlagte sich mit Mannschaftsarzt Dr. Markus Braun über das weitere Vorgehen.

BVB-Trainer Edin Terzic hatte auf der Spieltagspressekonferenz vor dem Bundesliga-Spiel gegen Eintracht Frankfurt (Samstag, 15:30 Uhr) die Möglichkeit in den Raum gestellt, dass der Engländer zeitnah zurückkehrt. Er hoffe, dass sich bei Sanchos Muskelverletzung im Oberschenkel "in den nächsten sieben bis zehn Tagen" etwas zum Guten verändert.

"Ruhr Nachrichten" schätzt die Ausfallzeit von Jadon Sancho dennoch eher pessimistisch ein. Möglich, dass Dortmunds zweitbester Scorer (sechs Tore, zehn Vorlagen in der Bundesliga) zum Viertelfinal-Rückspiel der Champions League gegen Manchester City zurück im Kader ist. Dahinter stehe allerdings weiterhin ein großes Fragezeichen. Die Partie findet am 14. April in Dortmund statt.

Noch etwas länger könnte indes Youngster Youssoufa Moukoko ausfallen. Zunächst hieß es, der für die U21-Europameisterschaft in den Kader berufene Angreifer habe sich eine Schienbeinprellung zugezogen. Nach jüngsten Untersuchungen handelt es sich jedoch um eine Fußverletzung. Im schlimmsten Fall droht dem 16-Jährigen das Saisonaus.