Arnautović startet am 20. April in neue Saison

APA (AFP)

Arnautović darf sich ab April in China wieder auf Torjagd begeben

Die neue Saison in der chinesischen Super League soll am 20. April starten. Die ersten Runden werden in zwei zentralen Standorten in Guangzhou und Suzhou ausgetragen, wie Chinas Fußballverband am Freitag bekannt gab. Österreichs Export Marko Arnautović wird mit Shanghai Port in der Gruppe B im westlich von Shanghai gelegenen Suzhou antreten. Meister Jiangsu FC ist nicht mehr dabei, da dem Club nach dem Ausstieg von Geldgeber Suning die Lizenz entzogen wurde.

>> Die Vereinsstatistik von Marko Arnautović in der weltfussball-Datenbank

Der Saisonstart in der Super League war aufgrund der Corona-Pandemie lange Zeit unklar. Fans dürften nun auf den Tribünen zugelassen werden, laut chinesischen Medienberichten sollen aber nicht alle Partien für die Anhänger offen sein.

apa