"Das ist seine Meinung": Flick widerspricht Hoeneß

Hansi Flick wollte am Tag vor dem Spitzenspiel des FC Bayern gegen RB Leipzig noch nicht verraten, wie er Top-Torjäger Robert Lewandowski ersetzen will. Einem anderen Spieler gab er dafür eine Einsatzgarantie. Einen Widerspruch gab es unterdessen für Ehrenpräsident Uli Hoeneß.

Noch wolle er offenlassen, wie der FC Bayern das Spitzenspiel gegen RB Leipzig personell angeht, sagte Trainer Hansi Flick auf der abschließenden Pressekonferenz vor dem Duell gegen die Sachsen.

Eric Maxim Choupo-Moting sei als Ersatz für den verletzten Robert Lewandowski aber "eine Option", ergänzte der Coach. "Choupo ist ein Spieler, der auch im Training und den letzten Spielen gezeigt hat, dass er eine Qualität hat", lobte Flick.

Flick widerspricht Hoeneß

Kein Geheimnis machte Flick aus einer Nominierung von Weltmeister Lucas Hernández. Auf welcher Position der Franzose spielen wird, sagte der Trainer noch nicht, versicherte dafür: "Er wird auf jeden Fall spielen."

Angesprochen auf die viel diskutierte Boateng-Aussage von Ehrenpräsident Uli Hoeneß sagte Flick: "Das ist seine Meinung. Ich kenne von Bayern, dass man seine Spieler immer unterstützt." In seinen Augen könne der Abwehrspieler jeder Mannschaft guttun. Hoeneß hatte zuvor bei "RTL" gesagt, er würde Boateng nicht mit zur EM nehmen.

Die Aussagen von Hansi Flick in der Übersicht:

+++ Flick über eine Vorentscheidung durch das Topspiel +++

Darüber mache ich mir Gedanken, wenn das Spiel vorbei ist.

+++ Flick über das Topspiel als Kopfsache +++

Entscheidend ist, dass man mit der richtigen Einstellung in das Spiel geht. Wir haben uns dieser Situation schon öfters gestellt. Natürlich ist so ein Spiel auch vom Verlauf abhängig, vielleicht auch von einem Quäntchen Glück. Ich bin guter Dinge, dass wir morgen die Leistung abrufen können. Ich war vor der Pause sehr zufrieden mit unserem Spiele. Damit, wie wir die Positionen besetzt haben. Wir haben eng und kompakt gestanden. Das war klasse. Das ist genau das, was wir in Leipzig brauchen.

+++ Flick über die Hoeneß-Aussage zu Boateng +++

Das ist seine Meinung. Ich kenne von Bayern, dass man seine Spieler immer unterstützt. Jerome ist zehn Jahre hier, hat zweimal das Triple gewonnen. Er hat eine wahnsinnige Steigerung gezeigt. Er hat die letzten Spiele in Bestform gespielt. Er hat an sich gearbeitet und spielt auch zu Recht die Spiele, die er spielt. Er kann jeder Mannschaft guttun. Letztlich ist es aber eine Entscheidung von Jogi Löw.

+++ Flick über die Nationalmannschaft und das 1:2 +++

Ich mache mir keine Sorgen, weil mein Fokus auf dem FC Bayern liegt. Das Spiel gegen Nordmazedonien war natürlich nicht einfach. Die ersten beiden Spiele waren top, dann hat man einfach die Leistung gebracht, die man sich erhofft hat.

+++ Flick über die hohe Belastung im Fußball +++

Im Moment gibt es ja keine Alternative. Nationalmannschaften brauchen auch ihre Spiele. Die Spieler sind schon hoch belastet, das wird nächste Saison auch nicht andere aussehen. Es wird immer so weitergehen. Man muss schauen, wie man das hinbekommt. Die Belastungssteuerung ist natürlich ein Thema. Trotzdem glaube ich, dass irgendwann mal eine Grenze erreicht ist. Gerade, wenn man auf diesem Niveau spielt. Da sollte man sich Gedanken machen.

+++ Flick über Lucas Hernández +++

Noch ist nicht gesagt, ob er für Davies spielt. Er wird aber auf jeden Fall spielen. Ich kenne seine Statistiken, die sind eine gute Voraussetzung für das Spiel gegen Leipzig. Lucas ist ein hervorragender Profi und wird sehr geschätzt. Es ist einfach so, dass wir auf allen Positionen sehr gute Spieler haben und es nicht immer einfach ist, sich immer wieder durchzusetzen. Aber er macht seine Sache sehr gut. Er ist sehr fokussiert. Wenn er spielt, bringt er 100 Prozent das, was wir von ihm erwarten.

+++ Flick über die Folgen des Davies-Ausfalls +++

Wir haben öfters mal ohne ihn gespielt. Wir werden eine Viererkette stellen können und versuchen, uns auf die Schnelligkeit der Leipziger einzustellen. Wir haben Spieler, die enorme Qualität haben. Ich bin da ganz zuversichtlich.

+++ Flick über die Ausfälle in der Abwehr +++

Da ist die Lage ähnlich wie bei Robert. Jerome war in einer sehr guten Form, Alphonso tut uns immer gut. Auch diese beiden Spieler sind wichtig. Niklas haben wir langsam rangeführt. Er hat nicht alle komplett mitgemacht, aber er wird spielen können.

+++ Flick über eine Lewy-Rückkehr und Ersatz +++

Wann Robert zurückkommt, ist schwierig zu sagen. Choupo ist ein Spieler, der auch im Training und den letzten Spielen gezeigt hat, dass er eine Qualität hat. Ich lasse offen, wie wir agieren wollen, aber er ist durchaus eine Option.

+++ Flick über den Lewy-Ausfall +++

Das ist so eine Situation, die man als Trainer einfach hat. Mir tut es für den Spieler leid. Dass Robert ein wichtiger Spieler für uns ist, ist keine Frage. Wir als Trainerteam müssen jetzt schauen, wie wir das am besten lösen. Wir haben Spieler, die auf der Position spielen können. Es ist eine Herausforderung für uns alle, aber der stellen wir uns gerne.

+++ Flick über die mentale Aufbauarbeit nach dem 1:2 der DFB-Elf +++

Wir haben jetzt Endspurt. In der Liga und der Champions League. Jeder Spieler weiß, dass im April und Mai die Wochen kommen, in denen sich viel entscheidet. Ich baue drauf, dass die Spieler wissen, worum es geht. Das ist von jedem einzelnen Spieler gefordert.

+++ Flick über die Nationalspieler und die hohe Belastung +++

An der Belastung können wir nichts ändern. Es ist normal, dass die Spieler des FC Bayern viele Spiele machen. Ich glaube aber, sie sind es gewohnt. Das Abschlusstraining wird nicht so aussehen wie üblich. Wir schauen heute, dass wir auch mal durchatmen können. Der Fokus liegt auf dem Spiel in Leipzig, dass wir da von Anfang an da sind. Angeschlagen ist kein Spieler, gestern war alles im grünen Bereich.

+++ Wie steht es um das Personal des FC Bayern? +++

Der Schock saß beim FC Bayern tief, als die Nachricht aus der polnischen Nationalmannschaft in München ankam: Robert Lewandowski fehlt mit einer Knieverletzung bis zu vier Wochen. Verletzt sind außerdem Mittelfeldspieler Corentin Tolisso (Sehnenriss) und Außenbahnspieler Douglas Costa (Haarriss im Fuß). Wie steht es um das sonstige Personal von Cheftrainer Hansi Flick?

