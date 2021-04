Nächster Trainerwechsel bei den Würzburger Kickers

BEAUTIFUL SPORTS/Julien Christ via www.imago-image

Nicht mehr Trainer der Würzburger Kickers: Bernhard Trares verlässt den Platz

Bernhard Trares ist nicht mehr Trainer der Würzburger Kickers. Im Kampf um den Klassenerhalt in der 2. Fußball-Bundesliga setzt der Tabellenletzte mit diesem Schritt am Karfreitag auf einen Impuls in der Mannschaft.

"Da ich in meiner gesamten Trainer-Laufbahn immer das Wir und nicht das persönliche Ich im Vordergrund gesehen habe, hoffe ich, dass mit meiner Beurlaubung vielleicht noch der ein oder andere Impuls bei der Mannschaft freigesetzt werden kann", sagte Trares, der bereits der dritte Trainer des Aufsteigers in dieser Saison war.

Zuvor hatte sich der Klub von Michael Schiele und Marco Antwerpen getrennt. Ralf Santelli, Cheftrainer im Nachwuchsleistungszentrum, und Sebastian Schuppan, Vorstand Sport, werden bis auf Weiteres die Aufgaben von Trares übernehmen.