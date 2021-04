Tuchel mit erneuter Rückendeckung für Werner

ASHLEY WESTERN via www.imago-images.de

Thomas Tuchel und sein Offensivmann Timo Werner (r.)

Timo Werner vom FC Chelsea hat nach seinem eklatanten Fehlschuss für die deutsche Nationalmannschaft die Rückendeckung von seinem Teammanager Thomas Tuchel. Im Training habe Werner am Donnerstag zusätzlich Abschlüsse üben wollen, doch der Coach habe ihn in die Kabine geschickt.

"Ich habe ihm gesagt: Das brauchst du nicht. Dein Körper und dein Hirn wissen, wie man Tore schießt. Du machst das, seit du sechs Jahre alt bist. Keine Sorge, das wird schon", so Tuchel, der sich einer Analogie bediente: "Wenn eine Frau nicht mit dir essen gehen will, kannst du sie nicht zwingen", erklärte er: "Tritt etwas zurück und vielleicht ruft sie dich dann an. Die Tore werden kommen."

Wie der deutsche Coach der Blues am Freitag mitteilte, werde Werner am Samstag gegen West Bromwich Albion in der Startelf stehen. Werner hatte am Mittwoch in der WM-Qualifikation gegen Nordmazedonien in der 80. Minute einen Pass von Ilkay Gündogan frei vor dem Tor auf unerklärliche Weise verstolpert. Danach traf der Außenseiter zum 1:2-Endstand. "Das war ein schlechter Pass von Ilkay. Nein, das war ein Scherz", sagte Tuchel.

Auch bei Chelsea hat Werner Probleme, er erzielte nur ein Tor in 13 Premier-League-Spielen im Jahr 2021. Davor hatte der 25-Jährige eine 1000 Minuten lange Torflaute durchzustehen.