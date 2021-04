Real Sociedad gewinnt Vorjahres-Cup-Finale

APA/AFP

Real Sociedad setzte sich im "Basken-Duell" durch

Im Finale des spanischen Cups der Saison 2019/20 hat sich Real Sociedad gegen Athletic Bilbao mit 1:0 durchgesetzt. Im baskischen Derby traf in Sevilla Mikel Oyarzabal in der 63. Minute per Elfmeter und sicherte der Mannschaft von Trainer Imanol den ersten Titel seit 1986/87. Zuschauer waren am Samstag nicht zugelassen.

>> Spielbericht; Atlético Bilbao gegen Real Sociedad

In zwei Wochen bietet sich Athletic Bilbao eine weitere Chance, trifft es doch im Cup-Finale der laufenden Saison auf den FC Barcelona. Wegen der Coronavirus-Pandemie konnte der Wettbewerb der vergangenen Saison, der im November 2019 begonnen hatte, im vergangenen Sommer nicht beendet werden.

apa