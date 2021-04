Frankfurt nach "Big Points" in Jubelstimmung

Jan Huebner

Adi Hütter hatte seine Spieler nach dem Sieg gegen Dortmund ganz besonders lieb

Nach dem 2:1-Auswärtssieg gegen Borussia Dortmund ist die Stimmungslage bei Eintracht Frankfurt dementsprechend gut. Mit 50 Punkten liegt man nun schon sieben Zähler vor den "Schwarz-Gelben" und darf sich berechtigte Hoffnungen auf die Champions League-Teilnahme machen.

Es ist die 87. Spielminute als Frankfurt-Torjäger André Silva nach einem Konter zur Stelle war und nach mustergültiger Flanke von Filip Kostić zur 2:1-Führung gegen Borussia Dortmund einköpfte. Nur wenig später stand der wichtige Erfolg gegen die "Schwarz-Gelben" fest, in Frankfurt ist eine mögliche Champions League-Teilnahme längst kein weit-entfernter Traum mehr. Mit 50 Punkten und sieben Zählern Vorsprung auf Borussia Dortmund hat man die erstmalige Teilnahme an der Königsklasse nun selbst in der Hand.

Cheftrainer Adi Hütter war nach dem umjubelten Sieg gegen die Dortmunder in Freudenstimmung: "Ich habe von der ersten Minute an gesehen, dass wir auf Platz vier stehen, weil wir mutig waren. Das Ergebnis ist verdient, auch wenn der BVB Torchancen hatte. Aber wir hatten die klareren Möglichkeiten und wollten den Sieg unbedingt. Das hat mich stolz gemacht."

Sonderlob für Abwehrchef "Ilse"

Ein Sonderlob gab es erneut für ÖFB-Kicker Stefan Ilsanker, der erneut anstelle seines Nationalteamkollegen Martin Hinteregger den Platz im Abwehrzentrum der "Hessen" einnahm und erneut mit einer soliden Leistung zu überzeugen wusste: "Ilse hat nochmal eine Schippe zu Leipzig draufgelegt. Für Håland haben wir nicht viel zugelassen. Das Beste, was ein Spieler machen kann, ist mit Leistung zu überzeugen. Das hat Stefan getan."

Ilsanker durfte sogar kurz selbst über den Führungstreffer jubeln, sein Kopfballtreffer in der 65. Spielminute wurde aber nach Hinweis des VAR aufgrund einer Abseitsstellung aberkannt. Zu lange darüber ärgern wollte sich der ehemalige Red Bull Salzburg-Kicker aber nicht: "Als mein Tor aberkannt wurde, war ich nicht enttäuscht. Denn ich wusste, dass wir noch eines schießen werden. So ist es gekommen. Natürlich hätte ich bei einem solch wichtigen Spiel auch selbst gerne getroffen. Aber am wichtigsten ist der Sieg, den haben wir geholt."

Für Eintracht Frankfurt war es bereits der 13. Sieg in der Saison, erst dreimal musste man sich in dieser Spielzeit geschlagen daneben. Gemeinsam mit Tabellenführer Bayern München und Oliver Glasners VfL Wolfsburg hat man damit ligaweit bisher die wenigsten Niederlagen in der aktuellen Saison erhalten. Mit 50 gesammelten Zählern hat man zudem die Vorjahresausbeute von 45 Punkten schon übertroffen. Nach einem Jahr ohne Europacup, riecht es in Frankfurt nun stark nach Königsklasse.

