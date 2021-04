Verlängerung bei Bayern? Lewandowski-Berater mit Klartext

Peter Schatz

Verlängert Robert Lewandowski seinen Kontrakt beim FC Bayern?

Obwohl Robert Lewandowski noch bis 2023 an den FC Bayern gebunden ist, laufen einem englischen Journalisten zufolge Verhandlungen über eine Verlängerung. Lewandowskis Berater Pini Zahavi bezog nun deutlich Stellung zu den Gerüchten.

Von "Gesprächen über Lewandowski und seine Vertragsverlängerung über 2023 hinaus" in dieser Woche, berichtete der TV-Kommentator und Bundesliga-Experte Kevin Hatchard unlängst bei "talkSPORT". Eine Information, die noch von keinem renommierten Medienhaus oder weiteren Journalisten verifiziert wurde - und wohl auch nicht zutrifft.

"Nicht wahr" seien Hatchards Aussagen gab Lewandowski-Berater Pini Zahavi gegenüber "Spox" und "Goal" zu Protokoll - zumindest vorerst eine klare Absage an eine (sehr) frühe Ausdehnung der Zusammenarbeit zwischen dem FC Bayern und seinem Klienten.

FC Bayern: Verlängerung von Robert Lewandowski wäre Meilenstein

Klar ist: Für den deutschen Rekordmeister wäre eine vorzeitige Verlängerung mit Lewandowski ein echter Meilenstein. Der 32 Jahre alte Superstar würde in diesem Fall seine Karriere wohl definitiv an der Säbener Straße beenden und nicht mehr für einen anderen Klub auf Torejagd gehen - zumindest nicht auf allerhöchstem europäischen Niveau.

Auch die Münchner Chefetage würde diesen Schritt natürlich mit großer Freude zur Kenntnis nehmen. "Ich bin überzeugt: Bei seiner Professionalität – wenn man allein sieht, wie er trainiert und seinen Körper pflegt – ist da noch nicht das Ende angesagt", sagte der scheidende Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge erst vor Kurzem gegenüber "Sport Bild".

Lewandowski ist die personifizierte Torgefahr. Seit seinem Wechsel vom BVB zum FC Bayern erzielte der amtierende Weltfußballer in 325 Pflichtspielen überragende 288 Tore. In der laufenden Saison kommt Lewandowski auf 42 Tore in 36 wettbewerbsübergreifenden Partien.