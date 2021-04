Watzke "maßlos enttäuscht" von BVB-Profis

UWE KRAFT via www.imago-images.de

Hans-Joachim Watzke geht auf die BVB-Profis los

Nach dem bitteren 1:2 im Champions-League-"Endspiel" gegen Eintracht Frankfurt hängt der Haussegen bei Borussia Dortmund gewaltig schief. Neben Sportdirektor Michael Zorc übt auch Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke harsche Kritik an den Profis des BVB.

"Ich habe die Mannschaft immer in Schutz genommen. Aber für das Auftreten im Spiel gegen Eintracht Frankfurt kann ich das nicht mehr machen", sagte Watzke den "Ruhr Nachrichten".

Der BVB-Boss führte aus: "In so einem Endspiel müssen wir eine andere Körperhaltung und eine entschlossenere Ausstrahlung an den Tag legen. Da muss jeder sehen, dass wir als Sieger vom Platz gehen wollen und unser Tor mit aller Macht verteidigen. Das hat mir gefehlt. Das ist eine Willensfrage, und da hat mich die Mannschaft maßlos enttäuscht."

Gegen die formstarken Frankfurter unterlief Nico Schulz ein Eigentor (11.). Nach Mats Hummels' Ausgleich (45.) schlug Eintracht-Torjäger André Silva zurück (87.) und sorgte für den unter dem Strich verdienten Sieg der Hessen.

BVB: Hans-Joachim Watzke will weiter kämpfen

"Wir werden den Kampf um die Champions League nicht aufgeben, solange Platz vier noch möglich ist. Aber wir wissen auch, dass sieben Punkte bei sieben ausstehenden Spielen schwer aufzuholen sind", sagte Watzke.

Auch Sportdirektor Michael Zorc hatte sich in deutlichen Worten zur Leistung der hochbezahlten Dortmunder Mannschaft geäußert. "Wir hätten einen wichtigen Schritt in Richtung Champions-League-Qualifikation machen können, das haben wir verbockt, weil wir nicht gut genug waren", wetterte der BVB-Manager gegenüber der "WAZ". "Wenn man die Leistung nicht abruft, die wir erwarten, die die Spieler von sich selbst erwarten und die man in so einem Spiel erwarten muss, ist es enttäuschend."

Zorc ergänzte: "Die Leistung der meisten unserer Spieler hinkt den eigenen Ansprüchen und unseren Ansprüchen deutlich hinterher. Es wird zu wenig geleistet."

Dem BVB drohen im Falle des Verpassens der Champions League harte finanzielle Einschnitte und womöglich der Verkauf mehrerer Leistungsträger. Abwehrchef Mats Hummels hatte nach dem Frankfurt-Spiel von einer "Katastrophe" gesprochen.